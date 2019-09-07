شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيتغير شكل العاصمة بعد تطوير المناطق العشوائية؟.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت خطة الدولة فى تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، تغيرًا ملحوظًا فى شكل العاصمة، خاصة فى المناطق التاريخية والتراثية والتى تنعكس بشكل كبير على حركة السياحة الداخلية بشكل خاص وعلى السياحة فى مصر بشكل عام، بالإضافة إلى توفير حياة كريمة لسكان تلك المناطق.

ويرصد ”الخليج 365” فى النقاط التالية التغيير الذى طرأ على شكل العاصمة:

- عشوائيات مثلث ماسبيرو تتحول لأبرج شاهقة ومسطحات خضراء.

- تفريغ محيط سور القلعة وهدم المبانى المجاورة لها واستغلال المكان فى إنشاء مطاعم.

- تغيير ملامح ميدان السيدة عائشة بعد تطويره ونقل المواقف العشوائية.

- تحولت منطقة تل العقارب بميدان أبو الريش إلى مشروع روضة السيدة 1.

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- إنشاء ممشى سياحى ومجموعة كبيرة من المطاعم والمحال بروضة السيدة.

- هدم عشرات العقارات بالخيالة وقلعة الكبش وسلم العسكر.

- هدم منطقة أسطبل عنتر بالكامل والبدء فى تدبيش الجبل.

- هدم منطقة المدابغ المجاورة لسور مجرى العيون والمساكن المحيطة بها.

- سيتم بناء متحفين بمنطقة المدابغ ومناطق ترفيهية ضمن تطوير سور مجرى العيون.

- إنشاء 6 كبارى تخدم منطقة عين الصيرة ومتحف الحضارة.

- إنشاء محور مرورى جديد بحى السلام أول بمنطقة ترعة الطوارئ .