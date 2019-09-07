شكرا لقرائتكم خبر عن فودة يلتقى وفد جامعة الأزهر لمناقشة افتتاح فرع الجامعة بداية العام الدراسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفدا من جامعة الأزهر برئاسة الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، ومؤمن متولى، أمين عام الجامعة، والشيخ عمر مصطفى يونس، رئيس المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، ومضر عبد السميع، مدير عام المنطقة الأزهرية، وبحضور اللواء نادر عشماوى، سكرتير عام المحافظة.

ونقل نائب رئيس الجامعة شكر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر للمحافظ لتخصيصه مساحة 50 فدانا لإنشاء مقر للجامعة بطور سيناء، ومبنى للدراسة مؤقتا لحين الانتهاء من إنشاء مقر الجامعة.

وأكد أن جامعة الأزهر حريصة على تقديم العلم لأبناء جنوب سيناء من على أرض المحافظة الغالية، معربا عن رغبة الجامعة فى إضافة قسم للغات والترجمة بالإضافة لقسم العلوم الإسلامية الموجود حاليا لتتماشى مع الطابع السياحى للمحافظة، بالإضافة لمعهد فنى للتبريد والتكييف يقبل الحاصلين على الثانوية الأزهرية لإعداد فنيى الصيانة نظرا لحاجة المحافظة إليهم. وتم النقاش حول قيام الجامعة بإعداد مسابقة للإبداع فى مختلف الفنون «شعر وقصة قصيرة ورسم وغيره» تتحدث عن جنوب سيناء وتراثها وتاريخها على مستوى جامعات مصر لمدة ثلاثة أشهر بالتعاون مع المحافظة ووزارة الشباب والرياضة. ومن جانبه أعرب فودة عن سعادته بتواجد فرع لجامعة الأزهر العريقة على أرض جنوب سيناء، خدمة لأبناء المحافظة وتخفيفا عن كاهلهم فى السفر والتنقل للدراسة بمقار الجامعة بالمحافظات المختلفة، معلنا عن افتتاح الفرع بحضور رئيس الجامعة فى بداية العام الدراسى 2019 / 2020.