شكرا لقرائتكم خبر عن موظف أمن بعد زيادة أسعار الوجبات الشعبية: «باصرف نص مرتبى على أكل الشارع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستيقظ عبدالله يوميا فى تمام الثامنة صباحًا، استعدادًا لاستلام ورديته كفرد أمن فى أحد المبانى الحيوية فى منطقة وسط القاهرة. تستمر وردية عبدالله مع مجموعته لاثنتى عشرة ساعة يوميا تبدأ فى العاشرة صباحا وتستمر حتى العاشرة مساءً، ما يحكم عليه بتناول وجبتين على الأقل خارج بيته الواقع فى منطقة صفط اللبن، فكان طبق الفول أو علبة الكشرى هما ملاذ عبدالله وزملائه لغداء رخيص يتناسب مع رواتبهم المتواضعة.

لثلاث سنوات قضاها فى وظيفته الحالية انتظم عبدالله على الروتين اليومى، أملًا فى ادخار بعض المال الذى يعينه على الزواج، لكن القفزات المتسارعة فى الأسعار جعلت من الفول والكشرى عائقًا أمام حلمه فى الزواج، بعدما تضخمت ميزانيته التى خصصها قبل ثلاث سنوات للطعام: «من 3 سنين كنت بصرف تقريبا على الفطار- لو هفطر على عربية فول- حوالى ١٠ جنيه لكن الوضع دلوقتى اتغير خالص».

التغيير الذى يشير إليه عبدالله تمثّل فى مضاعفة الميزانية بشكل شبه مفاجئ «كنت بفطر طبق فول وطبق بطاطس وطبق بيض، فطار عادى خالص زى أى حد كان بيكلفنى 10 جنيه يعنى فى الشهر 300 جنيه. فى نفس الوقت ده، لو فى يوم من الأيام كنت بفطر على عربية فول فى صفط اللبن وجبت فول وبطاطس وبيض كنت بدفع 6 جنيه، يعنى تقريبا نص التكلفة وده كان بسبب فرق التسعيرة فى المناطق، عشان زبون وسط البلد طبعا مش زى زبون صفط اللبن».

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وفى محاولة منه لتحجيم نفقاته، جرّب عبدالله اللجوء إلى بدائل أرخص من الوجبات الشعبية فكان مهربه إلى «الكشرى» أملا فى أن يكون أقل تكلفة؛ إلا أن ارتفاع أسعار البقوليات خلال الفترة الأخيرة جعل طبق الكشرى يتراجع عن عرشه كبطل منقذ لجيوب وبطون محدودى الدخول.

يقول عبدالله «فى وجبة الغدا بحاول أجيب أكلة تسد معايا لغاية آخر اليوم، ونفس الشىء بيعمله زملائى فى الشغل. كنت باجيب علبة كشرى من 3 سنين بقيمة 10 جنيه بتكلفة 300 جنيه فى الشهر، يعنى يوميًا كنت بصرف 20 جنيه تقريبا على الفطار والغدا بتكلفة شهرية تصل إلى 600 جنيه. بما يعادل ربع مرتبى اللى كان بيروح بس على الأكل فى الشارع، ده غير المواصلات وباقى أساسيات الحياة. وده مكنش شىء للترفيه ده شىء أساسى عشان البنى آدم يقدر يكمل يومه ويعرف يعيش ويكمل شغل». الآن أصبح ربع المرتب فقط على الوجبات أثناء العمل حلما بعيد المنال لعبدالله وزملائه فى الوردية. يصف عبدالله قفزات الأسعار الأخيرة بـ«الكارثية» و«غير المنصفة للغلابة». صارت تكلفة إفطار عبدالله على عربة الفول تصل إلى 500 جنيه شهريًا على وجه التقريب، ما يعادل 83% تقريبًا من ميزانيته الكلية المخصصة للطعام. يعبر عبدالله عن هذا بقوله «اللى كنت بادفعه فى وجبتين من 3 سنين بقى يادوب وجبة واحدة. النهارده بقى إحنا عايشين فعلا فى كارثة لما أصرف على وجبة فطار بس فيها فول وبطاطس وبيض مش لحمة يعنى 18 جنيه يوميًا، يبقى فى حاجة غلط ده معناه إن عمرى ما هاكل لحمة على الغدا، أنا كده بصرف ربع مرتبى بس على الفول».

وبالانتقال إلى وجبة الغداء التى ارتفع سعرها فى معظم المحال بمقدار 50% على الأقل من سعرها قبل موجات الغلاء «حتى الكشرى! علبة الكشرى اللى كنت باجيبها وأنا فى الجامعة بـ2 جنيه النهارده باجيبها بـ15 جنيه، يعنى 8 أضعاف سعرها. يعنى فى الشهر كشرى بحوالى 450 جنيه».

يفكر عبدالله بصوت عال «أنا كده بصرف نصف مرتبى بس على الأكل اللى باكله وأنا فى الشغل. يعنى تقريبا كده أنا باقبض 1000جنيه بس فى الشهر، بادفع منهم فلوس المواصلات وحاجات تانية كتير أساسية. الرفاهية بالنسبة لى كانت كُباية الشاى اللى حرمت نفسى منها. فى حد يقدر يتخيل إن كوباية الشاى كانت ترفيهية بالنسبة لى وبطلتها من ساعة ما بقت بـ3 جنيه على القهوة. أنا خايف فى يوم من الأيام نبطل كمان الأساسيات ونبقى مش عارفين ناكل».