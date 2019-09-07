شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البريطانى: لن أستقيل وسنغادر الاتحاد الأوروبى 31 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، أمس، أنه لن يستقيل من منصبه، فيما رفضت محكمة لندن الدعوى المقدمة ضد جونسون على خلفية تعليق أعمال البرلمان.

وقال جونسون: «سأذهب إلى بروكسل وسأحصل على صفقة بريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبى) وسنتأكد من خروجنا فى 31 أكتوبر، وهذا ما يتعين علينا القيام به».

وعندما سُئل عما إذا كان سيستقيل إن لم يستطع تحقيق ذلك، أجاب: «هذه ليست فرضية، أنا على استعداد للتفكير فيها».

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وكان جونسون قال إنه يفضل «الموت داخل حفرة» على طلب إرجاء «بريكست»، وجدد تأكيده على ضرورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر.

ومن المنتظر أن يصوّت البرلمان البريطانى على طلب الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة، بعد غد الإثنين، فى محاولة ثانية من جونسون لإجراء هذه الانتخابات.

وبينما شدد جونسون على أن الانتخابات المبكرة ستمنح البريطانيين فرصة ليقرروا من سيكون رئيس الوزراء الذى سيتوجه إلى القمة الأوروبية فى بروكسل يومى 17 و18 أكتوبر، يراهن فى المقابل على إمكانية أن تمنحه الانتخابات الغالبية مجددًا التى خسرها فى البرلمان.

ورفضت المحكمة البريطانية فى لندن، أمس، الدعوى القضائية المقدمة ضد جونسون على خلفية تعليق عمل البرلمان، حيث أكد القاضى عدم وجود أى انتهاك للدستور فيما أقدم عليه رئيس الوزراء البريطانى.