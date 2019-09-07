شكرا لقرائتكم خبر عن من ورش التبين.. انطلاق المرحلة الأولى لـ«العمرات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت «المصرى اليوم» سير العمل داخل ورش التبين لمتابعة المرحلة الأولى من مشروع إنقاذ 81 جرارا أمريكى الصنع، وذلك بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، إذ تم بالفعل الانتهاء من عمرة شاملة لأول جرارين.

الملاحظات الأولية للجولة تكشف عن أن إمكانيات البنية التحتية للورش بسيطة للغاية، وتحتاج إلى ضخ استثمارات لتحديثها حتى تستطيع أن تواكب التكنولوجيا الحديثة فى الجرارات الجديدة التى سيتم توريدها لمصر والبالغ عددها ٢٥٠ جرارا، وأيضا الجرارات الحالية «الهنشل الألمانى» الذى ينتظر دوره هو الآخر فى مشروع التطوير، الملاحظة الثانية هى أن العمالة الفنية المدربة قليلة وأعمارها تجاوزت الخمسين عاما، وهذه العمالة أمامها عدد قليل من السنوات وستخرج من الخدمة، وهذا يعنى أنه لن يكون هناك تواصل أجيال لنقل التكنولوجيا من الشركة الأمريكية إلى الفنيين المصريين وهو الذى تسعى إليه مصر من خلال عقد الصيانة الذى يستمر لمدة ١٥ سنة مع الشركة الأمريكية، مما يستدعى أن تقوم السكة الحديد بضخ دماء جديدة وجيل من الشباب فى الورش مثلما فعلت الصين التى قامت بتدريب الشباب مع شركة سيمنز الألمانية، واستطاعت فى ١٠ سنوات أن تنقل التكنولوجيا الألمانية، الملاحظة الثالثة تتلخص فى عدم استغلال مساحات الورش ببناء خطوط جديدة مغطاة بأسقف وذلك لحماية الجرارات من عوامل الطقس المختلفة.

المهندس عماد عيسى، مدير ورش التبين، قال إنه تم إنشاؤها عام 1983 على مساحة 95 فدانا، وتضم عددا من الورش والأحواش، ويبلغ عدد العاملين بها حوالى 550 عاملا وفنيا ومهندسا، وتعتبر من الورش الرئيسية التى تعمل فى عمرات وصيانة الجرارات، خاصة جرارات البضائع التى تقوم بنقل الحديد الخام وفحم الكوك من المناجم بالواحات البحرية إلى مصانع الحديد والصلب ومصنع الكوك بمدينة التبين جنوب القاهرة.

وأضاف: «رغم الإمكانيات البسيطة، إلا أن الورشة نفذت عمرات لنحو ٥ جرارات من طراز الهنشل الألمانى بأياد مصرية، ما يسمح بعمل الجرار لمدة ٣ سنوات إضافية، وحاليا نقوم بتنفيذ عمرات الجرارات الأمريكية (جى إى) البالغ عددها 81 جرارا مع الشركة الأمريكية داخل ورش التبين، حيث تم الانتهاء من جرارين وإرسالهما إلى ورش إيرماس لاستكمال أعمال الدهان واختبار السكة، ونقوم حاليا بتجهيز مكان للشركة بحيث يتم نقل قطع الغيار اللازمة إلى الورشة؛ وذلك لاستكمال عمرات الجرارات، ونقوم حاليا بتحديث أعمال البنية التحتية فى الورش والأحواش وتجهيزها لتكون قادرة على تركيب المعدات الحديثة اللازمة لأعمال الصيانة».

وخلال جولتنا داخل الورشة وضع فريق العمل المصرى والأمريكى ٣ جرارات تمهيدًا لبدء الكشف الشامل لها وتنفيذ العمرات الشاملة لها، وقال الخبير بشركة جى إى الأمريكية، ريان جونز، إنه رغم الإمكانيات البسيطة، إلا أن الفنيين المصريين استطاعوا أن يقوموا بإعادة عمرات الجرارين بشكل ممتاز، واستطاعوا أن يستوعبوا التكنولوجيا الحديثة فى الجرارات بشكل سريع.

وأثناء الحديث كان «جونز» يحمل دفترا به خرائط لكل قطعة فى الجرار، وأشار إلى أنه يتم مراجعة كل خطوة يقوم بها العامل بحيث يتم التأكد من جميع الخطوات.

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وقال مدحت رمضان، مهندس بشركة جى إى، إنه يتم تقديم الخبرات بشكل كامل للفنيين المصريين، وكذا نقل تكنولوجيا الجرارات طبقا لمشروع الصيانة بين السكة الحديد والشركة الأمريكية الذى تمتد مدته لـ١٥ سنة، مضيفا أن عمرات الجرارات يتم جزء منها فى مصر، وهناك أجزاء متعلقة بالمحرك يتم شحنها إلى أمريكا لعمل العمرات لها فى الشركة الخاصة.

المهندس محمد طه، مدير مشروع جرارات «جى إى»، قال إن الجرار بعد أن يتم نقله إلى داخل «سقيفة الورشة» يتم الكشف عليه أولا من قبل خبير من الشركة الأمريكية ومعه الفنيون المصريون، وذلك لمعرفة أعطال الجرار وتحديد نوع كل عطل وفقا لكتالوج التصنيع الأصلى، وبعدها يتم تدوين كل عطل والاحتياجات وقطع الغيار المطلوبة والمكان الذى سيتم نقل كل قطعة منه، ثم تبدأ عملية التنظيف الكامل للجرار قبل تفكيكه، وبعد ذلك يتم تفكيك الأجزاء الخاصة بالمحرك سواء كانت ميكانيكية أو كهربائية، ويتم التعامل مع كل قطعة منفردة. وأضاف: «مشروع جى إى فى مصر الهدف منه نقل تكنولوجيا الجرارات التى يتم تصنيعها لمصر لتكون جميع المعلومات مملوكة لفنيين السكة الحديد المصرية، بالاضافة الى تدريب اجيال مصرية تكون قادرة على صيانة واجراء العمرات الخاصة بالجرارات داخل الورش المصرية، وتوجيهات وزير النقل تتلخص فى العمل على تجهيز جيل مصرى مدرب جيدا ويمتلك التكنولوجيا الحديثة لتكون مصر هى مالكة للتكنولوجيا، وذلك خلال مدة عقد الصيانة، 15 عاما، خاصة أن تكنولوجيا الجرارارت الأمريكية الحالية لم تتغير كثيرا لأن مصر فى ذلك التوقيت استوردت أحدث تكنولوجيا فى الجرارات».

وقبل نهاية الجولة قمنا بزيارة غرفتين، الأولى مساحتها لا تزيد على ٣٠ مترا مربعا، بها مراوح قديمة، وهى مسؤولة عن الصيانة والتجهيزات الفنية الخاصة بكابينة الجرار، ورغم بساطتها إلا أنها كانت منضبطة للغاية، حيث يتم تجهيز جميع احتياجات وحدة التحكم، أما الغرفة الثانية فهى مسؤولة عن تجهيز جميع الألياف الكهربائية للجرار، والفنيين الذين يعملون بها يؤدون عملهم فى ظروف صعبة، إذ يعتمدون على المراوح لتلطيف درجة الحرارة لإنجاز عملهم، وهو عمل دقيق جدا يحتاج إلى غرفة مثل نظيرتها فى الورش العالمية، ولكن الجميع يعقدون الآمال على جهود وزير النقل الذى وضع نصب عينيه مشروع تطوير الورش التى تعد القاعده الرئيسية لنهضة السكة الحديد.

تركنا ورش التبين جنوب القاهرة وتوجهنا إلى ورش إيرماس شمال العاصمة، حيث المرحلة النهائية للجرارين اللذين أجريت لهما العمرة الشاملة، وهى مرحلة الدهان باللون الجديد، ألوان علم مصر.

إيرماس، أكبر ورش متخصصة فى عمرة وصيانة جرارات السكك الحديدية، ويبلغ عدد العاملين فيها 1820 عاملا وفنيا ومهندسا، وتبلغ مساحة الورش 27 فدانا، والمهام الرئيسية للورش تخطيط وتنفيذ جميع أنواع إصلاح وصيانة وعمرات الجرارات، بمعدل ١٨ عمرة شهرياً بين خفيفة ومتوسطة وجسيمة، و٢٥ إلى ٣٠ عمرة اسمية شهريا.

اللواء مهندس محمد عبداللطيف محمود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديديه «إيرماس»، قال إن المرحلة النهائية من عمرة الجرارات الأمريكية تنتهى فى إيرماس، حيث يتم دهانها وتجهيزها وتجريبها على خطوط السكة الحديد مثل الجرار الجديد، وبعد ذلك يتم دخولها الخدمة. وأضاف أنه بصدد إعداد مشروع لتطوير إيرماس وبناء ورش جديدة؛ بهدف مضاعفة الإنتاج، طبقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وتابع: «لأننا الورشة الأولى فى عمرات الجرارات بمختلف أنواعها فإن أهم عنصر هو توفير قطع الغيار الأصلية، حيث تم استحداث ورشة لمراقبة وتتبع مصدر قطع الغيار وكودها الأصلى واستبعاد المقلدة، وذلك للحفاظ على العمر الافتراضى للعمرة والقدرة التشغيلية للجرار».