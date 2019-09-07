شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير لـ (المصرى اليوم): نولى أهمية كبرى لدعم قوة الجر و تحسين الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تولى أهمية كبرى لدعم قوة الجر بالسكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للركاب، حيث تسير الوزارة فى اتجاهين فيما يخص تدعيم قوة الجر، الأول يتمثل فى التعاقد على شراء 250 جرارا جديدا، والثانى يشمل صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات، من خلال توفير قطع الغيار الأصلية، من المصانع المنتجة للجرارات، وتتم إعادة التأهيل فى ورش سكك حديد مصر تحت إشراف خبراء من المصانع العالمية، لنقل الخبرات الى المهندسين والفنيين المصريين. وأضاف أن قطاع السكك الحديدية يشهد حاليا تطويرا كبيرا من خلال التعاقدات التى تعتبر هى الأضخم فى تاريخ السكك الحديدية المصرية والتى تخص العربات والجرارات، إضافة إلى مشروعات التحديث والتطوير فى البنية الأساسية للسكك الحديدية. وتابع لـ«المصرى اليوم»: «سيتم تطوير الورش الحالية وبناء ورش جديدة؛ لزيادة عددها وقدرتها، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار الأصلية للمُعدات من الشركات الأجنبية المصنِّعة للجرارات العاملة بهيئة السكك الحديدية لعمل عَمرات الجرارات تحت إشراف هذه الشركات؛ بهدف نقل الخبرات للعمالة بالورش، وتقليل المدة الزمنية للعمرات، وكذلك التكلفة، وتوفير العملة الصعبة». وقال وزير النقل: «زرت ورش الهيئة العاملة فى العربات والجرارات، ووضعت نصب عينى خطة شاملة لتطويرها لتكون مناسبة للخدمات المقدمة للركاب وتتماشى مع التكنولوجيا الحديثة التى تدخل السكة الحديد من جرارات وعربات جديدة، وأولويات التطوير فى السكة الحديد تغيرت، وأصبحت الورشة فى مقدمة اهتمامات الوزارة وتقديم كل الإمكانيات لها لأنها أساس خروج جرار وعربة ركاب بمواصفات نسعى إليها لنرضى الركاب».

وأوضح: «أتابع باستمرار ورش إيرماس وكوم أبوراضى والتبين، لمتابعة تنفيذ خطة تطوير الورش، ودائما أؤكد على أهمية تطوير كافة ورش السكة الحديد سواء الخاصة بعربات الركاب أو البضائع أو الجرارات، وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة بها، مع توفير كافة المعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة، لزيادة الإنتاجية الخاصة بالجرارات وعربات الركاب والبضائع وتحسين الخدمة المقدمة». وأكد أن وضع الورش سيتغير من حيث البنية التحتية والمعدات والأجهزة وقطع الغيار وكذا خطط التطوير واحتياجات كل ورشة سواء ببناء ورش جديدة أو تدعيمها بالمعدات أو الأجهزة أو بقطع الغيار الأصلية، مشيرا إلى أن هناك دعما كاملا من القيادة السياسية والحكومة لتطوير كافة الورش وتطوير منظومة السكة الحديد، بما يعود بالإيجاب على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

ولفت إلى أن العمل فى خطط تطوير الورش يجب أن يكون على مدار الساعة، نظرا لأهمية ما تقوم به من أعمال تزيد من معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية، خاصة أنه لا يتم خروج أى جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، مشددا على أن أعمال العمرات والصيانة للجرارات والتحسين والتطوير للعربات على أعلى مستوى من الجودة.