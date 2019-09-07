شكرا لقرائتكم خبر عن تكتلات شركات الجرارات تغير خريطة قطارات العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتجهت الشركات العالمية المصنعة للجرارات فى العالم إلى الاندماج، لمواجهة التحديات العالمية والقدرة على فتح أسواق جديدة. كانت الشركات الصينية أول من بادر بالاندماج، إذ اندمجت الشركات الصينية تحت مظلة شركة سى آر آر سى، لتصبح الشركة الأولى عالميا فى تصنيع الجرارات الكهربائية والديزل والهجين والقطارات السريعة، وأصبحت تصدر لأكثر من ٢٥ دولة على مستوى العالم. كانت مصر من الدول التى دخلتها الصناعة الصينية بتوريد ٢١٢ عربة مكيفة، وأيضا تصنيع القطار الكهربائى «العاشر من رمضان- العاصمة الجديدة» والقطار السريع «العلمين- السخنة».

وفى مواجهة التكتل الصينى القوى اندمجت شركة جنرال إلكتريك الأمريكية التى تصنع لمصر ١٠٠جرار جديد مع نظيرتها الأمريكية وابتك، وبدأ التكتل الجديد لفتح مصنع فى جنوب إفريقيا لمواجهة الصين بالإضافة إلى أوروبا، واندمجت شركة إيه إم دى الأمريكية تحت لواء شركة رويال بروجرس حتى تستطيع مواجهة التنافس الشرس، وكذا اشترت شركة بومبارديه الكندية المتفوقة فى صناعة المونوريل عددا من المصانع العالمية فى ألمانيا وفرنسا، لإنتاج الجرارات والعربات، وعلى الدرب تدرس الستوم وسيمنز الاندماج فى تكتل واحد لمواجهة التحديات والتكتلات الجديدة.