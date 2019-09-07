شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع الكهرباء عن 15 منطقة وقرية فى مواعيد مختلفة بمدينة إسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم السبت، فصل وقطع التيار الكهربائى فى 15 منطقة وقرية بمواعيد مختلفة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة للمحولات والمحطات لخدمة المواطنين خلال فصل الشتاء، وذلك برعاية هندسة كهرباء إسنا، وتقدمت الشركة بالاعتذار للمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بساعات الفصل، مناشدةً جميع المواطنين باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادى ساعات الفصل.

وقالت هندسة كهرباء إسنا، أنه سيجرى فصل التيار الكهربائى من الساعة 8 صباحاً حتى الانتهاء من أعمال الصيانة، وذلك عن المناطق الآتية "شارع البحر، الإدارة الصحية، مركز الشرطة، مجلس مدينة إسنا"، وفى منطقة غرب إسنا سيتم فصل الكهرباء من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً، وذلك عن القرى الآتية" توماس 1، توماس 2، توماس الوسطى، أحمد سعيد، باويل، الزنيقة، أبو زعفة، توماس 3، الدابودية، قرية 4، أصفون الجزء الغربى"، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.