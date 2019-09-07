شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تقرر مد معرض أهلا مدارس حتى 10 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد معرض "أهلا مدارس" بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر إلى يوم10 من شهر سبتمبر الجارى بدلا من انتهاء مده المعرض 8 سبتمبر ، وذلك نظراً للإقبال الشديد من المواطنين وأولياء الأمور ، لافتا الى ان الوزارة سعدت بحالة الرضا من المواطنين على المعرض .

يأتى ذلك فى الوقت الذى اتفقت فيه وزارة التموين مع عدد من السلاسل التجارية لإقامة معرض أهلا مدارس يضم كافة المستلزمات الدراسية بنفس أسعار وتخفيضات المعرض، للتيسير على المواطنين.

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مسئولى الشركات التابعة للوزارة والمشاركة فى المعرض بطرح المنتجات والسلع الغذائية ومنها منتجات المخبوزات والعصائر والمربات والحلاوة الطحينية وغيرها من السلع الغذائية لطلاب المدارس ،بأن يتم تخفيض أسعار المنتجات بحد أدنى الى 30 %، بدلا من نسبة التخفيض 10% مع مد المعرض بأى سلع يحتاجها، إضافة إلى التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن استمرارية تنظيم مثل هذه المعارض فى المناسبات فى إطار الحرص على توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين .

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