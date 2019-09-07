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علامات إرشادية مرورية فى محيط إغلاق كوبرى الجيزة المعدنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عززت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من انتشار الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية بمحيط غلق منزل الرمد بكوبرى الجيزة المعدنى المتجه إلى كوبرى عباس، والذى سيشهد أعمال الصيانة والإصلاح حتى 15 سبتمبر العام الجارى.

ووضعت الجهات المنفذة العلامات الإرشادية، ووفرت الإضاءة الكافية، وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية، ومنعاً من حدوث أى تكدسات.

ويجرى تنفيذ أعمال الإصلاحات والصيانة على مرحلتين، المرحلة الأولى تشهد العمل بالجانب الأيمن من نزلة الرمد اتجاه كوبرى عباس، وذلك لمدة خمسة أيام، على أن تكون المرحلة الثانية، العمل بالجانب الأيسر من نزلة الرمد اتجاه كوبرى عباس وذلك لمدة خمسة أيام، وأن العمل سيكون على مدار 24 ساعة خلال أيام الجمعة والسبت، مع غلق جزئى لنزلة الرمد والسماح بحارة مرورية لحركة سير السيارات.

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