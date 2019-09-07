الجيزة تفتتح اليوم 6 معارض لتوفير مستلزمات المدارس بتخفيضات 50%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، صباح اليوم السبت، 6 معارض لمستلزمات المدارس، تحت شعار عودة المدارس، بتخفيضات تصل 50%، لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين.

ومن المقرر أن يشارك فى الافتتاح وزارتى التنمية المحلية والتموين، ونيفين جامع رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المعارض التى يجرى إقامتها تشمل المعرض الرئيسى بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع، وستقام المعارض الأخرى بأحياء ومراكز ومدن الهرم (المنصورية) وجنوب الجيزة (المنيب) والعجوزة (أرض اللواء) وكرداسة (شارع اللبينى) والحوامدية (طريق مصر أسيوط الزراعى).

ومن جانبه، أشار المهندس عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن التكلفة الإجمالية لإقامة تلك المعارض تصل إلى 2,5 مليون جنيه، وتأتى بمشاركة نحو 64 شركة متخصصة فى مستلزمات المدارس، حيث تضم المعارض ملابس وأحذية وكشاكيل وحقائب مدرسية وأدوات مكتبية وأجهزة تكنولوجية لجميع المراحل التعليمية بأسعار مناسبة تقل عن باقى الأسواق.