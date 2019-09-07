شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فاروق حسنى: هدم 120 ألف فيلا وقصر بالقاهرة.. والإسكندرية تشوهت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، إنه تم هدم 120 ألف فيلا وقصر في محافظة القاهرة من أجل بناء عمارات سكنية بدلاً منها، واصفًا ذلك بأنه جريمة في حق الحضارة المصرية، مضيفاً: "أن شخصية القاهرة واضحة تماما لمن يفهم في العمارة والفكر الحضاري".

وأضاف حسني خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق فى برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أن مدينة الإسكندرية ضاعت شخصيتها، حيث حدث تشوه مريع خلال العشرين سنة الماضية، أنه عندما كان في وزارة الثقافة حاول أن يوقف نزيف هدم القصور والفيلات في القاهرة والتي بلغت 120 ألف حالة منذ 10 سنوات ماضية.

Advertisements

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن العمارات الشاهقة تعد بمثابة عشوائيات الأغنياء فالأموال التي تم إنفاقها على بنائها لم تنتج قيم جمالية حتى تستمر فترات طويلة، موضحاً أن مواطن الجمال في القاهرة تكمن المباني التاريخية وبعض القصور والفيلات والعمارات التي تملك طرازات معينة.

وتابع فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، "تجميل القاهرة متعة لا تضاهيها متعة، ويجب تقسيم ميدان التحرير إلى 3 ميادين صغيرة عن طريق التشجير".