شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة حول واجب المعلم والمتعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، حول موضوع: واجب المعلم والمتعلم، والذى يوافق يوم، 13 محرم 1441هـ ـ 13 / 9 / 2019م، حيث تصدر نص الخطبة كاملة بنسختها العربية، وأخرى مترجمة إلى اللغات المختلفة أسبوعيًا.

ونبهت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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