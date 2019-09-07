شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة حول واجب المعلم والمتعلم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، حول موضوع: واجب المعلم والمتعلم، والذى يوافق يوم، 13 محرم 1441هـ ـ 13 / 9 / 2019م، حيث تصدر نص الخطبة كاملة بنسختها العربية، وأخرى مترجمة إلى اللغات المختلفة أسبوعيًا.
ونبهت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة حول واجب المعلم والمتعلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.