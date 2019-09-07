شكرا لقرائتكم خبر عن السباحة المصرية العالمية فريدة عثمان تغادر مطار القاهرة إلى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الجمعةً السباحة المصرية العالمية فريدة عثمان فى طريقها الى واشنطن . وكان فى استقبالها فريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران وقد تم إنهاء إجراءات سفرها بمعرفة العلاقات العامة .

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