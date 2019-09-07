لقاءات مكثفة لسفير مصر بكندا للترويج لترشح "القاهرة" في مجلس "الإيكاو"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

زار السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، الجمعة، مقر المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو) بمونتريال في إطار الترويج للترشيح المصري لعضوية مجلس المنظمة في الانتخابات المزمع عقدها نهاية شهر سبتمبر الجاري، واستعداداً للمشاركة المصرية في اجتماعات الدورة الأربعين للجمعية العامة للمنظمة بوفد يترأسه وزير الطيران المدنى.

وعقد السفير المصري، خلال الزيارة، لقاءات مكثفة شملت أمين عام منظمة الإيكاو، ورئيس مجلسها التنفيذي، والمشاركة في حفل استقبال دعت إليه الدول الأفريقية الثماني المرشحة لعضوية مجلس المنظمة، وذلك بحضور مندوب مصر الدائم لدى المنظمة اللواء أحمد حسين.

وأعرب السفير أبو زيد عن تطلعه لفوز مصر في تلك الانتخابات الهامة، مشيراً إلى أن قوة الترشيح المصري تأتي من كونها حظيت بدعم المنظمة العربية للطيران المدني "آكاو" والهيئة الأفريقية للطيران المدني "أفكاك"، باعتبارها الدولة الأفريقية الوحيدة العضو في الفئة الثانية لعضوية المجلس عن شمال أفريقيا وتتمتع بتأييد ودعم كل من المجموعتين العربية والأفريقية، فضلا عن ما تتمتع به مصر من علاقة قوية وممتدة مع المنظمة الدولية للطيران المدنى منذ إنشائها عام ١٩٤٤، ودورها الفعال والمحوري في مجالي السلامة والملاحة الجوية، فضلاً عن كونها تستضيف المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط.

وقال السفير المصر، إن اللقاءات التي عقدها بمقر الإيكاو عكست وضع مصر الخاص والمؤثر في دعم نشاط وأهداف المنظمة، وما تحظى به من تقدير على جميع المستويات، معرباً عن أمله في أن يُكلل الجهد المبذول بالنجاح في الانتخابات القادمة.