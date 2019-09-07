"الإعلاميين" توقف 3 من مقدمي البرامج.. وتؤكد: مستمرون في ضبط المشهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة مستمرة في ضبط المشهد الإعلامي والقضاء على الفوضى الإعلامية عن طريقين.

وأوضح "سعدة"، أن الطريق الأول يتمثل في تقنين أوضاع العاملين في الوسائل الإعلامية بالشعب الخمسة (الإعداد- التقديم- التحرير- المراسلة- الإخراج)، والثاني: متابعة الأداء الإعلامي للإعلاميين بالشعب الخمسة سابقة الذكر من خلال المرصد الإعلامي للنقابة الذي يطبقون من خلاله المعايير المهنية المنصوص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني اللذين يوضحان الحقوق والواجبات للإعلاميين.

وأضاف سعدة: "هذا بالإضافة إلى الشكاوى العديد التي تأتينا إلى النقابة في منتحلي صفة إعلامي أو في من يمارسون المهنة دون وضعية قانونية أو من يرتكبون خروقات مهنية جسيمة".

وتابع: "وبنظر الكثير من الشكاوى المقدمة إلى النقابة في بعض الأشخاص، وبعد الفحص في جداول القيد أو التصاريح فقد تبين أن هناك ثلاثة من مقدمي البرامج، لم يتم قيدهم ولم يحصلوا على تصاريح مزاولة المهنة، وعليه تم إيقافهم وهم:

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١- أحمد محمد أحمد المغربل، وشهرته أحمد المغربل، مقدم برامج بقناة "الحدث اليوم".

٢- أحمد حمزة عبد الحميد، وشهرته أحمد البحقيري، مقدم برامج بقناة "الحدث اليوم".

٣- وليد شعلان، مقدم برامج بقناة "مصر الحياة".

واتخذ مجلس النقابة قرارًا برئاسة الدكتور طارق سعدة بمنع ظهور مقدمي البرامج الثلاثة، عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعهم تطبيقًا لنص المادتين (٢،١٩) من قانون نقابة الإعلاميين. ​