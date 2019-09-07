الحكم على عضو 6 أبريل في إعادة محاكمته بـ"التجمهر " اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حكمها على المتهم إمام فؤاد من حركة 6 أبريل، في الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد، في اتهامه بالتجمهر والتظاهر.
كان المتهم قد ألقي القبض عليه بعد صدور حكما غيابيا ضده بالسجن المؤبد، في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور، وقدم دفاعه طلبا بإعادة إجراءات محاكمته لكون الحكم غيابيا.
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