محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ملاحقة مروجي المخدرات ومداهمة البؤر الإجرامية، شعار دائم لرجال الشرطة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الأمر الذي ترجمه ضباط مباحث الجيزة على أرض الواقعة بإنهاء أسطورة واحدة من أخطر "بؤر الكيف" بشمال المحافظة.
معلومات وردت للمقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، بأن 4 أشخاص أحدهم له سجل إجرامي ومطلوب ضبطه على ذمة قضية مخدرات، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وأنهم يتخذون عزبة "محيسن" وكرا لنشاطهم الآثم.
بالعرض على اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لماحث الجيزة، وجه بتكثيف التحريات حول نشاط تلك البؤرة برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع.
بتجميع المعلومات من خلال المصادر السرية، بدت الصورة واضحة، فتم استصدر إذن من النيابة العامة بمداهمة البؤرة تنسيقا مع مجموعات قتالية من الأمن المركزي، وتمكن المقدم مجدي موسى ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق من ضبط 4 متهمين.
عُثر بحوزة المتهمين على 1 كيلو جران من الحشيش، و500 جرام هيروين، و4 شرائط لأقراص مخدرة، إضافة إلى فردي خرطوش محلي الصنع، و5 طلقات وسلاح أبيض "خنجر" ومبلغ مالي وهواتف محمولة.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر "حشيش وهيروين وسلاح".. أمن الجيزة يداهم أخطر بؤرة مخدرات في أوسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.