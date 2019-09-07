تعرف على الاجراءات الجديدة لمواجهة مخالفات شتلات الخضر والفاكهة فى 7 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 " عددا من الإجراءات الجديدة التى اعتمدتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة بهدف مواجهة مافيا انتاج شتلات الخضر والفاكهة المخالفة. وتأتى هذه الاجراءات على النحو التالي: -حملات مفاجئة على المشاتل للتأكد من مطابقتها المواصفات. -التأكد من حصول المشاتل على التراخيص المعتمدة من قبل وزارة الزراعة. -تحويل المخالفين للنيابة بمحضر إثبات. Advertisements -صياغة قائمة سوداء تتضمن المخالفين لنشر عبر وسائل الاعلام . -تحذيرات للفلاحين عبر وسائل الاعلام بعدم التعامل مع المشتل المخالف. -توزيع منشور على الإدارات الزراعية تناشد فيه الفلاحين بضرورة حيازة فاتورة معتمدة من المشتل للمزارع. -عمل قائمة بالمشاتل المرخصة للتعريف الفلاحين بها عند الشراء.

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