شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 7/9/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



الطقس فى الأردن

نهاراً

تنخفض درجات الحرارة قليلاً وتكون أقل من معدلاتها العامة بحدود 2-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس معتدلاً في مختلف المناطق، ويبقى حاراً نسبياً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

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وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:



- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 28 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية.

وتظهر كميات من السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق الجبال.



الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة ، وفي ساعات الظهيرة تكون الأجواء حارة نسبياً ، وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء في معظم المناطق ، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة .