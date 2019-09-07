أخبار × 24 ساعة.. 90 وزيرا ومفتيا وعالما يحضرون مؤتمر مصر عن فقه بناء الدول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار التى تم نشرها: وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار التى تم نشرها: 90 وزيرا ومفتيا وعالما يحضرون مؤتمر مصر عن فقه بناء الدول التضامن تبدأ صرف معاشات سبتمبر المحولة على بنك ناصر والبريد.. الثلاثاء لجنة شئون الهجرة: نسعى لتأهيل وتوفير فرص عمل للشباب الأزهر: الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية 21 سبتمبر ولا نية للتأجيل التعليم العالى والاتصالات تفتتحان المؤتمر الدولى الأول للذكاء الاصطناعى الأحد التعليم العالى تبحث مع الإمارات التعاون فى مجال علوم الفضاء Advertisements الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة رطب بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة التعليم تعلن فوز 15 معسكرًا و178 طالبًا وطالبة فى مسابقة المكتبات لصيف 2019 البيئة تجمع 1900 طن قش أرز وتحرير 5 محاضر المزارعين المخالفين البحوث الفلكية يطلق غدا معرضا فنيا بعنوان "فى فلك يسبحون" التأمين الصحى: النظام لا يمنع الجمع بين المنظومة الشاملة وأى تأمين آخر التأمين الصحى الشامل: حملات توعية بالنظام الجديد فى 5 محافظات

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