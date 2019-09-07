شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء يكشف تفاصيل مشروع استبدال التوك توك بسيارات المينى فان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع استبدال التوك توك بسيارات الميننى فان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن التوك توك حل أزمة كانت موجودة فى الانتقال بين القرى والأماكن الصغيرة، ولكن مع الاستخدام بدأ يزحف بين المدن الكبرى، بالإضافة إلى أنه تزامن مع ذلك استخدامه فى ارتكاب الجرائم.

وأوضح أن العدد المسجل لدى المرور من التكاتك لا يتجاوز 260 ألف توك توك، بينما الأعداد الواقعية تتعدى 2 مليون توك توك، أى 10 % فقط من عدد التكاتك فى مصر مسجل، مؤكداً أن ذلك يخلق مشكلات أمنية كبيرة، أى عندما يتم ارتكاب جريمة بتوك توك غير مسجل يصعب الوصول إليه.

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وتابع: "هناخد التوك توك من مالكه ونديله مينى فان، وهيشتغل بدورة وقود مزدوجة، يعمل بالبنزين والغاز"، مشيرًا إلى أن سعر المينى فان ضعف سعر التوك توك، والحكومة تقوم ببرنامج يوفر تمويل يستطيع من خلاله شراء المينى فان على أقساط وفائدة ميسرة، ويتم تقييم سعر التوك توك بما لا يبخسه حقه، مردفاً:"هناخد التوك توك ومش هنستخدمه ويتحول توك توك".

وذكر أن اجتماع رئيس الوزراء الأسبوع المقبل مع مصنعى التوك توك، سيحدد الجدول الزمنى للاستبدال، مردفاً:"المفروض المصانع التى تصنع التوك توك تغير خطوط إنتاجها وتنتج المينى فان وتحدد طاقتها الإنتاجية، ونعرف المدة السنوية، الفكرة مشجعة جداً، وأتوقع أن يكون هناك تفاؤل كبير".

ولفت إلى أن وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى ستعمل على توفير تلك المبالغ بنسب فائدة ضئيلة للتشجيع على استبدال التوك توك بالمينى فان، مشيراً إلى أنه مطلع 2020 يكون بدء تنفيذ البرنامج ومراحل الإنتاج الأولية للمينى فان.