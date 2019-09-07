شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر سواقة " توك توك " ياسمين بنت بـ 100 راجل تعمل للإنفاق على والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت وسائل التواصل الاجتماعى صور لطفلة عمرها 10 سنوات اسمها " ياسمين " بمنطقة روض الفرج ، تعمل سائقة " توك توك " بعد وفاة والدها، للإنفاق على والدتها المريضة . وعلق أحد رواد توتير قائلا : البنت دي سايقه " توك توك " قالت تعال اوصلك استغربت المهم سألتها اسمك ايه قالت ياسمين ، امال فين بابا قالت متوفي انا بنزل اشتغل مكان امي عشان رجليها وجعها وانا اللي بساعد ف مصاريف البيت طيب وانتي عندك كام سنة 10 سنين شيرو يا جماعة اننا نساعدها هي بتوقف ف موقف مترو روض الفرج. Advertisements

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