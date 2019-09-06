شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أيام.. أكبر طرح للأراضى والوحدات بالمدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أنه سيتم خلال أيام، الإعلان عن أكبر طرح للأراضى السكنية، والخدمات، والفيلات، والوحدات بمختلف أنواعها للمواطنين، فى المدن الجديدة خلال أيام، إذ إنه من المقرر طرح قطع أراض مميزة، وأخرى أكثر تميزًا، فضلًا عن مساحات وقطع خدمات بمشروع «بيت الوطن».

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وقال الوزير فى تصريحات، أمس، إنه من المقرر طرح فيلات مارينا، التى تمتلكها الوزارة، وعدد من وحدات «سكن مصر» فى مدن المنيا الجديدة، و«ناصر» فى محافظة أسيوط، وغرب قنا، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، والفشن الجديدة، والقاهرة الجديدة، إضافة لوحدات فى مشروع «JANNA»، فى مدن: الشيخ زايد، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، فضلًا عن عدد من وحدات الإسكان المميز فى مدينة دمياط الجديدة، وعدد من الفيلات بمشروع «بيت الوطن»، بالعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة.

فى سياق متصل، نظم جهاز مدينة الشروق حملة لإزالة المخالفات، وقال عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم تنفيذ قرار إزالة وهدم لدور مخالف للتراخيص البنائية وقيود الارتفاع، وتم أيضًا رصد أعمال بناء مخالف بقطعة أرض سكنية بالمنطقة الأولى، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفين.

وفى مدينة دمياط الجديدة، شن جهاز المدينة حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات، وقال محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه تم إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة بالأسواق التجارية، وأمام المحال بجميع أحياء المدينة، ورفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب الكافيهات والمحال التجارية على المسطحات الخضراء، والأرصفة والباعة الجائلين، ومصادرة المضبوطات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.