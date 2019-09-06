شكرا لقرائتكم خبر عن «تراخيص البناء» تقود بعثات أثرية لـ20 اكتشافًا رومانيًا وبطلميًا بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد أبوالحمد، مدير عام منطقة آثار الإسكندرية، إنه تم العثور على آثار تاريخية مهمة ترجع إلى العصرين اليونانى الرومانى والبطلمى، فى نحو 20 موقعًا أثريًا فى شرق ووسط المدينة، وسيتم الإعلان رسميًا عنها خلال الشهر الجارى.

وأوضح «أبوالحمد»، لـ«المصرى اليوم»، أن هذه الاكتشافات جاءت من خلال توجيه المنطقة بعثات مصرية وأجنبية لفحص المساحات التى يرغب مواطنون فى البناء عليها للتأكد من وجود آثار فيها من عدمه، تمهيدًا للحصول على ترخيص بالبناء من الأحياء، حيث ظهرت للبعثات شواهد قادتها إلى العثور على هذه الآثار، منبهًا إلى أن الاكتشافات التى تتم من خلال الحفائر عادة ما تكون بداية لاكتشافات متتالية.

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فى سياق متصل، قال «أبوالحمد» إن موسم الحفائر والتنقيب عن الآثار خلال عام 2019 سيبدأ منتصف سبتمبر الجارى، حيث حصلت معظم البعثات المصرية والأجنبية، البالغ عددها 22 بعثة، على الموافقات المطلوبة من الجهات الأمنية واللجنة الدائمة للآثار التابعة لوزارة الآثار لاستكمال مواسم تنقيب سابقة أو للعمل للمرة الأولى، موضحًا أن البعثات المصرية عددها 7 بعثات، وتبدأ عملها فى مواقع مقترحة، هى: ماريا ومارينا وبرج العرب وأبوصير فى غرب الإسكندرية، وذلك بعد توفر المخصصات المالية لها، والمتوقعة فى سبتمبر الجارى.

وتابع أن البعثات الأجنبية، البالغ عددها 15 بعثة، ستستأنف عملها، منها 4 فرنسية تعمل فى كوم الناقوص وماريا وبهيج، وبعثة الدومينكان فى أبوصير، والبعثة اليونانية التابعة للمعهد الهيلينى العلمى للآثار، برئاسة الدكتورة كاليوبى بابا كوستا، فى منطقة الشلالات بالإسكندرية، والتى تمكنت من اكتشاف مجموعة من الآثار النادرة ترجع إلى العصرين البيزنطى والقبطى والبعثة البولندية فى ماريا والبعثة البلجيكية فى كوم الشقافة لدراسة نتائج حفائرها فى سموحة.

وأشار مدير منطقة آثار الإسكندرية إلى أن هناك بعض البعثات التى بدأت عملها فى مصر منذ عشرات السنين مثل البعثة البولندية التابعة للمركز البولندى لآثار البحر المتوسط، والتى اكتشفت «المسرح الرومانى» عام 1960 أثناء بحثها عن مقبرة الإسكندر الأكبر.