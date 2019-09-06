شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعة»: وضع حجر أساس مسجد بسانت كاترين ضمن ملتقى الأديان «هنا نصلى معًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم وضع حجر أساس إنشاء مسجد جامع بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، ضمن فعاليات ملتقى الأديان لنشر التسامح الدينى (هنا نصلى معًا) الذى يعقد، بعد غد، ولمدة يومين، بمدينة سانت كاترين، حيث يتم تمويل بناء المسجد بالمشاركة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

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وأضاف «جمعة» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: يعد ملتقى الأديان بسانت كاترين «هنا نصلى معا» رسالة سلام من مدينة السلام سيناء وأرض السلام مصر إلى العالم كله، لافتًا إلى أن الملتقى يرسخ قيم تسامح الأديان، ويؤكد على أهمية الحوار الحضارى بين الأديان وتحقيق العيش المشترك وهو ما تعكسه الدولة المصرية على مر العصور والتى تعد ترجمة عملية واقعية لتسامح الأديان وتعايش أبنائها جنبا إلى جنب دون تمييز أو تفرقة.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مدينة سانت كاترين تشهد طفرة فى مجالات عدة منها البنية التحتية وشبكات الاتصالات، لافتًا إلى أن هناك مخططا لتطوير المدينة فى شتى المجالات يتضمن تطوير مطار سانت كاترين ورفع كفاءة الممر واستكمال تمهيد الطرق ورفع كفاءة مستشفى كاترين، ومن المقرر أن يتم دعم المناطق السياحية والأثرية والثقافية وتنفيذ برامج ثقافية وفنية وإطلاق حملات للترويج للسياحة فى منطقة سانت كاترين أكتوبر المقبل، موضحًا أنه سيتم وضع خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى حتى تظهر مدينة سانت كاترين بشكل حضارى متميز يليق باسم مصر.

وتابع أنه يجرى حاليًا التنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية لاستكمال الإعداد للملتقى ليخرج بصورة تليق باسم مصر وإرسال رسالة سلام عامة للإنسانية من أرض سيناء تؤكد الصورة الحقيقية لسماحة شعبها ومحبتها للسلام، ولتكون مدينة سانت كاترين رمزًا للتسامح الدينى فى مصر ونبذ العنف.