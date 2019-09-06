شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلاميين»: نستمر في طريقنا لضبط المشهد بالقانون.. ووقف 3 مقدمي برامج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة مستمرة في ضبط المشهد الإعلامي والقضاء على الفوضى الإعلامية عن طريق تقنين أوضاع العاملين في الوسائل الإعلامية في الشعب الخمس (الإعداد- التقديم- التحرير- المراسلة- الإخراج)، ومتابعة الأداء الإعلامي للإعلاميين في الشعب الخمس سابقة الذكر من خلال المرصد الإعلامي للنقابة الذي نطبق من خلاله المعايير المهنية المنصوص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني اللذين يوضحان الحقوق والواجبات للإعلاميين.

هذا بالإضافة إلى الشكاوى العديدة التي تأتينا إلى النقابة في منتحلي صفة إعلامي أو فيمن يمارسون المهنة دون وضعية قانونية أو من يرتكبون خروقات مهنية جسيمة.

وبنظر الكثير من الشكاوى المقدمة إلى النقابة في بعض الأشخاص وبعد الفحص في جداول القيد أو التصاريح فقد تبين ان المذكورين لم يتم قيدهم ولم يحصلوا على تصاريح مزاولة المهنة وعليه تم إيقاف كل من:

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١- أحمد محمد أحمد المغربل وشهرته أحمد المغربل مقدم برامج بقناة الحدث اليوم

٢- أحمد حمزة عبدالحميد وشهرته أحمد البحقيري مقدم برامج بقناة الحدث اليوم

٣- وليد شعلان مقدم برامج بقناة مصر الحياة

حيث اتخذ مجلس النقابة قرارا برئاسة الدكتور طارق سعدة بمنع السادة السابقة أسماؤهم من ممارسة النشاط الاعلامي لحين تقنين أوضاعهم تطبيقا لنصي المادتين (٢،١٩) من قانون نقابة الإعلاميين.