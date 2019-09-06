شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة مع «بنك الشفاء» و«مؤسسة الكبد».. تدشين مؤسسة فرنسية في قطاع الصحة والبحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من مقر الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة، تم الإعلان عن تدشين وافتتاح فرع لمؤسسة «clingroup الفرنسية»، للعمل في القاهرة وإطلاق مبادرة للشراكة بينها وبين عدد من المؤسسات الأهلية المعنية في قطاع الصحة، تحت مظلة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وذلك في إطار إيمانها بالمسؤولية الاجتماعية الذي أصبح شعارها لأكثر من 17 عاما.

يذكر أن مؤسسة «كلين جروب» تأسست في فرنسا عام 2002 وتعمل في مجال تطوير البحث العلمي والقطاع الصحي في الشرق الأوسط وإفريقيا وسيما في الأبحاث الطبية وتطوير التشخيص والعلاج، وتطوير جودة البنية التحتية للمؤسسات والمنشآت الصحية والمصانع، وإعداد كوادر وكفاءات بالقطاع الصحي، وهي بذلك تساهم بجلب الخبرات الفرنسية إلى مصر بطريفة مهنية وشاملة.

وفور الإعلان عن تدشين المؤسسة، في مؤتمر صحفي حضره ممثلو المؤسسة الفرنسية وقيادات العمل الأهلي والصحي في مصر، تم الإعلان عن إطلاق شراكة مع مستشفى الكبد المصرى بالمنصورة لإدارة وتطوير مركز الراية للدراسات الحيوية ودراسات الثبات بخبرة مصرية فرنسية، ليكون أول مركز في مصر على معايير الجودة الأوروبية، وأيضا مشروع «اجير» للأبحاث العلمية والطبية وعلى رأسها امراض الكبد تحت شعار حماية الكبد في افريقيا، كما تم الإعلان عن إطلاق المؤسسة لشراكتها مع كل من اتحاد الجمعيات وبنك الشفاء وبنك الكفاءات ومؤسسة الكبد المصري إيمانا منها بحسن أدائهم ومساهمتهم الفعالة في قطاع نشاطاتهم.

وبدأ المؤتمر الصحفي بكلمة افتتاحية للدكتورة ناديا شعيب، رئيس المؤسسة، رئيس اللجنة الصحة بالغرفة الفرنسية بالقاهرة، حرصت فيها على توجيه الشكر للحاضرين واعلان بدء نشاط المؤسسة في مصر، وقالت إن هذه المؤسسة تسعى من خلال مبادرتها لتعزيز العلاقات الفرنسية المصرية في القطاع الصحي والمسؤولية المجتمعية على كافة محاورها.

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وأشارت إلى أنها تؤمن بالقدرات المصرية في بناء بيئة صحية من أعلى معايير الجودة، والتأكيد على ريادة مصر لحل مشكلات صحية عديدة على صعيد الوطن والقارة الافريقية بكاملها، وأولها التهابات الكبد والأورام.

وبدأ الدكتور معز الشهدي، الرئيس التنفيذي لكل من بنك الطعام وبنك الشفاء، كلمته بأهمية دور المجتمع المدني في توفير الطعام والدواء إلى المحتاجين بشكل لائق ودون المساس بكرامتهم الانسانية.

وشدد الدكتور أيمن فتح الباب- المدير التنفيذي لبنك الشفاء- على أهمية مفهوم الشراكة والتعاون بين الجهات والمؤسسات لتقديم العلاج للمرضى غير القادرين بشكل لائق، وهذا ما لمسه في رؤية مؤسسة كلينجروب، ومؤسسة محمد شعيب وترتب عليه هذه الشراكة المميزة.

فيما تحدث الدكتور أيمن عبدالفتاح نائب رئيس مجلس ادارة مستشفى الكبد، عن مساهمتهم في نشر التوعية والحد من انتشار الكبد الوبائى من خلال مشروع 100 قرية خالية من الفيروسات ومن ثم المساهمة بمشروع الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على الكبد الوبائى وأن كل أعمالهم بالمجان لخدمة المريض غير القادر وأثنى على التعاون المستديم مع المؤسسة الفرنسية والتوسع في الشراكة على الصعيد العلمى والبحثي وأيضا الصعيد المجتمعي والإنساني.

كما أثنى الدكتور طلعت عبدالقوى- رئيس الجمعيات الاهلية- على النماذج المشرفة الحاضرة من بنك الشفاء ومستشفى الكبد المصرى وشركه كلينجروب، وذكر ان 30% من المساهمات المجتمعيه تقوم بها المؤسسات الخاصة والأهلية وهذا ما يؤكد الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة لرؤيه 2030، وأفاد بأن دستور 2014 أكد على دعم الدولة للقطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية وأيضا المادة 18 من الدستور بأن الصحة حق لكل مواطن وأيضا مشروع التامين الصحى الشامل، وأكد أن أهداف الجمعيات الأهلية بمصر التقت بقوة مع رؤية «كلن جروب» ومؤسسة محمد شعيب، مشيرا إلى ان التواصل والشراكة هدفهما تحقيق حياة افضل.