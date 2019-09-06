شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التموين تطلق قوافل متحركة لطرح المستلزمات المدرسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الجمعة ، سيارات متنقلة مجهزة تضم كافة المستلزمات المدرسية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تصل الى 30%، وذلك فى منطقة باب الشعرية

يأتى ذلك فى الوقت الذى اتفقت فيه وزارة التموين مع عدد من السلاسل التجارية لإقامة معرض أهلا مدارس يضم كافة المستلزمات الدراسية بنفس أسعار وتخفيضات المعرض، للتيسير على المواطنين.

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ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية مسئولى الشركات التابعة للوزارة والمشاركة فى المعرض بطرح المنتجات والسلع الغذائية ومنها منتجات المخبوزات والعصائر والمربات والحلاوة الطحينية وغيرها من السلع الغذائية لطلاب المدارس ،بأن يتم تخفيض أسعار المنتجات بحد أدنى الى 30 %، بدلا من نسبة التخفيض 10% مع مد المعرض بأى سلع يحتاجها، إضافة إلى التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن استمرارية تنظيم مثل هذه المعارض فى المناسبات فى إطار الحرص على توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين .