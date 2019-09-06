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خلال أسبوع.. الدولار يتراجع 6 قروش بالبنك المركزى ويسجل 16.44 جنيه للشراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى بقيمة 6 قروش خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، إذ بلغ سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الجمعة، 16.44 جنيه للشراء، 16.54 جنيه للبيع، مقارنة 16.50 جنيه للشراء، 16.60 جنيه للبيع.


ويبلغ سعر الدولار فى البنوك اليوم..

 

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سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.44 جنيه للشراء.

16.54 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.45 جنيه للشراء.

16.55 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر16.45 جنيه للشراء.

16.55 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى بنك القاهرة16.45 جنيه للشراء.

16.55 جنيه للبيع.

 

  


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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.53 جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.42 جنيه للشراء.

16.52 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.43 جنيه للشراء.

16.53 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة16.44 جنيه للشراء.

16.54 جنيه للبيع.

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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