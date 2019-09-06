التفعيل أول أكتوبر.. "الزراعة" تنتهي من إجراءات "كارت الفلاح" (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

انتهت وزراة الزراعة، من الإجراءات المتعلقة بتطبيق "كارت الفلاح"، تمهيدًا لتنفيذه على محافظتي الغربية وبورسعيد، باعتبارهما نموذجًا لما سيتم تطبيقه على مستوى أنحاء الجمهورية.

وحصل "مصراوى"، على نص قرار وزير الزراعة، الذي يحمل رقم 926 لسنة 2019، وينص على 5 بنود، أهمها موعد إيقاف التعامل بالحيازة الورقية في شهر سبتمبر الجاري، وتطبيقه رسميًا لأول مرة في أكتوبر.

من جانبه، قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إنه جاري حصر وتسجيل الحيازات الزراعية بمحافظتي الغربية وبورسعيد، تمهيدًا لطباعة الكروت وتسليمها للجمعيات الزراعية الخاصة لتوزيعهم على المزارعين.

وأضاف "الشناوي"، في تصريح لمصراوي، أن الوزارة قسمت طرح الكارت الذكي، على عدة مراحل، ويبدأ تفعيل المنظومة تدريجيًا، لافتاً إلى أن المنظومة تشمل حوالي 6.5 مليون حائز وأسرهم.

وأكد الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أنه تم تحديد موعد تسليم الحيازة الإلكترونية في أول أكتوبر بمحافظتي الغربية وبورسعيد، على أن يتم إيقاف التعامل مع الحيازات الورقية نهائيًا.

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وأضاف "يوسف"، في تصريحات خاصة، أن عدد الكروت الواجب توافرها حاليًا 5 ملايين و710 ألف حائز، وتم الانتهاء من 4 ملايين و170 ألف، لافتًا إلى أن الجمعيات أرسلت لـ800 ألف منهم متعاونين بالرقم القومي فقط.

وأوضح أن قطاع الخدمات الزراعية، ومديريات الزراعة تكثف لجانها للتواصل مع المزارعين المستحقين لاستخراج الكروت لمتابعة استيفائهم للبيانات الخاصة بهم من جانب والجمعيات الزراعية التابعين لها من جانب آخر.

وأشار إلى أن محافظات البحيرة والشرقية والغربية وسوهاج وأسيوط، سيدخلون المنظومة بداية من نوفمبر، مؤكدًا أن التكليفات الرئاسية تتابع حركة تنفيذ الكارت الذكي.

ويشارك في تفعيل الكارت الذكي 5 وزارات هي: الزراعة، والري، والتخطيط، والإنتاج الحربي، والاتصالات.

ويتولى قطاع الخدمات بوزارة الزراعة تسليم ما يقرب من 6.5 مليون كارت ذكي للفلاحين.