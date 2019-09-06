أخبار مصر | الإعلاميين: نستمر في ضبط المشهد بالقانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلاميين: نستمر في ضبط المشهد بالقانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن النقابة مستمرة في ضبط المشهد الإعلامي، والقضاء على الفوضى الاعلامية عن طريقين:

الأول :تقنين أوضاع العاملين في الوسائل الإعلامية في الشُعب الخمسة (الإعداد-التقديم-التحرير-المراسلة-الإخراج)

الثاني: متابعة الأداء الإعلامي للإعلاميين في الشُعب الخمسة سابقة الذكر، وذلك من خلال المرصد الإعلامي للنقابة، الذي تطبق النقابة من خلاله المعايير المهنية المنصوص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، اللتان توضحان الحقوق والواجبات للإعلاميين.

وأكد "سعدة" أن ذلك بالإضافة إلى الشكاوى العديدة التي تأتيها من منتحلي صفة إعلامي او في من يمارسون المهنة دون وضعية قانونية، أو من يرتكبون خروقات مهنية جسيمة.

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وبنظر الكثير من الشكاوى المُقدمة إلىى النقابة في بعض الأشخاص، وبعد الفحص في جداول القيد أو التصاريح، أضاف "سعدة" أنه تبين أن المذكورين لم يتم قيدهم، ولم يحصلوا على تصاريح مزاولة المهنة،

وعليه تم إيقاف كل من:

١- أحمد محمد أحمد المغربل، وشهرته أحمد المغربل مقدم برامج بقناة الحدث اليوم.

٢- أحمد حمزة عبد الحميد، وشهرته أحمد البحقيري مقدم برامج بقناة الحدث اليوم.

٣-وليد شعلان مقدم برامج بقناة مصر الحياة.

واتخذ مجلس النقابة قرارًا برئاسة الدكتور طارق سعدة، بمنع ظهور السابقة أسماؤهم عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعهم، تطبيقًا لنص المادتين(٢،١٩)من قانون نقابة الإعلاميين.