أخبار مصر | للشباب بالخارج.. تعرف على كيفية تسوية موقفك التجنيدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للشباب بالخارج.. تعرف على كيفية تسوية موقفك التجنيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت وزارة الدفاع كل الحرص على ربط المواطن المصري بالخارج بوطنه الأم بما يسمح بتحقيق الراحة والطمأنينة للمواطنين وتعمل جاهدة فى حل المشاكل المتعلقة بشبابنا فى الخارج وذلك عن طريق اللجان العسكرية التى توفدهم وزارة الدفاع لتسوية الموقف التجنيدية المعلقة.

ووضعت وزارة الدفاع اللجان العسكرية بالخارج لخدمة المواطنين بالخارج، فعند بلوغ الشاب سن الثلاثين وهو متخلف عن التجنيد يتقدم إلى قنصليتنا بالدولة المقيم بها وسدد مبلغ (588) دولار تحت حساب تسوية موقفك التجنيدى ليمكنك تجديد جواز السفر لمدة سبع سنوات وحتى بلوغك سن (44) عام.

وعند وصول اللجان العسكرية بالدولة المقيم بها أو بأحد الدول المجاورة يا الشاب لتأكيد بياناته التجنيدية واتخاذ إجراءات استخراج شهادة المعاملة فورًا بمعرفة اللجنة، وإذا كان لديه وجه حق فى الإعفاء العائلى أو الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية يتقدم بالأوراق التى تثبت أحقيته فى ذلك لأعضاء اللجنة العسكرية لبحثها ودراستها وعمل اللازم.

وبالنسبة للأفراد الذين يحملون بطاقات شخصية وبطاقات عسكرية وتخلفوا عن التجنيد وبلغوا سن الثلاثين يتم تأكيد بياناتهم ويملأ طلب تسوية الموقف التجنيدى ويدون فيه البيانات الآتية:

Advertisements

الاسم ثلاثيًا، وتاريخ وجهة الميلاد، ورقم البطاقة الشخصية وجهة استخراجها، الرقم الثلاثى لبطاقة الخدمة العسكرية ومحل الإقامة فى الداخل والخارج، وأى شهادات أو نماذج سبق حصوله عليها.

ويتم إجراء تحقيق عن أسباب تخلفه وتصدر اللجنة الحكم بالغرامة والتصديق عليه وتحصيل قيمة الغرامة المقررة قانون وتصرف شهادات المعاملة بانتهاء موقفه التجنيدي بصفة نهائية أما الأفراد الذين تقدموا بطلبات تسوية الموقف التجنيدى ولم تتأكد بياناتهم، تتخذ معهم الإجراءات السابقة بالبند (أ) عد التصديق على الحكم حيث يتم تحصيل قيمة الغرامة منهم.

ويصرف لهم خطابات تحدد موقفهم من التجنيد بصفة مؤقتة لمدة 6 شهور لتجديد جواز سفرهم للعودة لأرض الوطن، وبعد عودة اللجنة يتم إيضاح معاملتهم ثم يتم التصديق على الحكم السابق صدوره، ويتم صرف الشهادة اللازمة وتسلم له أو ترسل للمواطن على القنصلية لتسليمها إليه بدون أى مقابل مادي لهذه الخدمة التجنيدية.

وفى حالة عودة المواطن لأرض الوطن بعد سداد قيمة الغرامة بالقنصلية قبل إيفاد اللجان العسكرية على المواطن التقدم إلى منطقة التجنيد التابع لها لأعمال شئونها حيال عرضه على المحكمة العسكرية لمحاكمته على جريمة التخلف عن التجنيد.

وبعد التصديق على الحكم وحصوله على شهادة المعاملة يتقدم إلى إدارة التجنيد والتعبئة (فرع التجنيد) بطلب استرداد قيمة الغرامة (588) دولار السابق سدادها بالقنصلية بالخارج، وتقوم إدارة التجنيد والتعبئة بمخاطبة هيئة الشئون المالية ق.م لاتخاذ إجراءات رد مبلغ الغرامة للمواطن (588) دولار.