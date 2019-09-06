أخبار مصر | للترويج لترشح مصر.. سفيرنا بكندا يعقد لقاءات بمقر المنظمة الدولية للطيران المدني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للترويج لترشح مصر.. سفيرنا بكندا يعقد لقاءات بمقر المنظمة الدولية للطيران المدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا بزيارة لمقر المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو)، بمدينة مونتريال اليوم الجمعة ٦ سبتمبر الجارى.

وذلك في إطار الترويج للترشيح المصرى لعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو) في الانتخابات المزمع عقدها في نهاية شهر سبتمبر الجارى، واستعدادا للمشاركة المصرية في اجتماعات الدورة الأربعين للجمعية العامة للمنظمة بوفد يترأسه السيد وزير الطيران المدنى.

شهد نشاط السفير المصرى لقاءات مكثفة شملت أمين عام منظمة الإيكاو، ورئيس مجلسها التنفيذى، والمشاركة فى حفل استقبال دعت إليه الدول الأفريقية الثماني المرشحة لعضوية مجلس المنظمة، وذلك بحضور كل من مندوب مصر الدائم لدى المنظمة اللواء أحمد حسين، وقد استهدفت جميع تلك اللقاءات الترويج للترشيح المصري لعضوية مجلس المنظمة عن الفئة الثانية للفترة من 2020-2022.

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السفير أحمد أبو زيد، أعرب على هامش الزيارة، عن تطلعه لفوز مصر في تلك الانتخابات الهامة، مشيراً إلي أن قوة الترشيح المصري تأتي من كونها حظيت بدعم المنظمة العربية للطيران المدني "آكاو" والهيئة الأفريقية للطيران المدني "أفكاك"، باعتبارها الدولة الأفريقية الوحيدة العضو فى الفئة الثانية لعضوية المجلس عن شمال أفريقيا وتتمتع بتأييد ودعم كل من المجموعتين العربية والإفريقية.

كما يضاف إلي ذلك، ما تتمتع به مصر من علاقة قوية وممتدة مع المنظمة الدولية للطيران المدنى منذ إنشائها عام ١٩٤٤، ودورها الفعال والمحوري في مجالى السلامة والملاحة الجوية، فضلا عن كونها تستضيف المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط.

واختتم أحمد أبو زيد السفير المصرى، تصريحاته، مشيرا إلى أن اللقاءات التي عقدها بمقر الإيكاو، عكست وضع مصر الخاص والمؤثر فى دعم نشاط وأهداف المنظمة، وما تحظى به من تقدير علي جميع المستويات، معربا عن أمله في أن يُكلل الجهد المبذول بالنجاح في الانتخابات القادمة.

وكان قد شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، في الاحتفال الذي عقد بمقر كنيسة سان جورج وسان انطونيو الأرثوذكسية القبطية بالعاصمة الكندية أوتاوا، مساء الخميس ٥ سبتمبر الجاري، بمناسبة قيام قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بترسيم نيافة الأنبا بولس البراموسي أسقفاً جديداً للكنيسة القبطية في شرق كندا.