أخبار مصر | الشروط والمستندات المطلوبة للتطوع "قصاص أثر" ضمن حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشروط والمستندات المطلوبة للتطوع "قصاص أثر" ضمن حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلن القوات المسلحة سنويا عن حاجتها لقبول دفعات جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والذين يتمركز عملهم وخدمتهم لصالح قوات حرس الحدود، وذلك من الحاصلين على الإعدادية العامة، وما يعادلها، والحاصلين على الشهادة الابتدائية والملمين بالقراءة والكتابة.

وحددت القوات المسلحة الشروط العامة للتطوع وهي:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين وليس عن طريق التجنس.

2.حسن السير والسلوك والسمعة.

3.ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

4.أن يكون لائقا طبيا.

5.يجتاز جميع الاختبارات المقررة للإدلاء (قصاصي الأثر).

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6.ألا يقل سنه عن ١٧ عامًا ولا يزيد عن ٢٥ عاما عند الالتحاق.

7.موافقة ولي الأمر لمن هو أقل من ١٨ عامًا.

8.أن يكون من قاطني محافظتي قنا وأسوان والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.

أما ملفات التطوع سيبدأ صرفها فور إعلان القوات المسلحة عن حاجتها لدفعات جديدة بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان، ومقره مدينة نصر خلف الاستاد الرياضي بمحافظة أسوان.

ويقوم الطالب بعد استكمال بيانات الملف بتقديمها إلى مكتب مخابرات وحرس حدود أسوان، وتكون المستندات المطلوبة هي "شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار، وصورة بطاقة الرقم القومي للشاب والوالد والوالدة أو ولى الأمر، وصورة طبق الأصل للمؤهل الدراسي معتمد ومختوم، على أن يقدم الأصل عند الالتحاق، وصحيفة الحالة الجنائية وصورة منها، وصورة الموقف التجنيدي لمن حل عليه الدور للتجنيد، ونموذج (١ جند).

إلي جانب وفيش بصمات من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز التابع له الشاب المتقدم، و٨ صور شخصية ألوان، وكارت بوستال عائلي، وبيان قيد عائلي مميكن لوالد الشاب المتقدم حديث الإصدار وصورة منه، فضلا عن المستندات المتواجدة بالحافظة التي يتسلمها الشاب من منافذ التوزيع بعد استكمالها.

وتحذر القوات المسلحة المتقدمين للتطوع عدم التعامل مع أي شخص يوهمه بمساعدته في الحصول على الملف أو تقديمه نيابة عنه، إلى جانب أن يعتمد المتقدم على نفسه لينال شرف الخدمة في القوات المسلحة بكفاءة واقتدار.

والجدير الذكر أن قصاصي الأثر التابعين لقوات حرس الحدود لهم دور كبير في كشف مواقع وأماكن اختباء العناصر الإرهابية نظرا لطبيعة نشأتهم في المناطق الصحراوية والمتطرفة وعلمهم بطبيعة الأرض والسهول والجبال مما يسهل مهمتهم في كشف أوكار الجماعات الإرهابية .