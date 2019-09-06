أخبار مصر | بعد قرار مجلس الدولة.. 10 معلومات تهمك حول الثانوية التراكمية (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قرار مجلس الدولة.. 10 معلومات تهمك حول الثانوية التراكمية (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، منذ أيام، الستار على قضية تطبيق نظام "التابلت" في المدارس المصرية، لمواكبة التقدم العلمي في التعليم، حيث قضي بعدم قبول الدعوى الخاصة بمنع استخدام التابلت بالثانوية التراكمية.

وأسند مجلس الدولة، ذلك القرار إلي انه يجب أن يكون جوهر التطوير هو تغيير أسلوب التقويم للانتقال من ثقافة الحفظ إلى ثقافة الفهم والمهارات الأمر الذي بث العديد من التساؤلات في نفوس الطلاب وأولياء الأمور، وذلك لأهمية الثانوية العامة في تحديد مصير ومستقبل الطلاب والتحكم في التحاقهم بالكلية التي يريدونها.

وحرص الكثير على التعرف على نظام الثانوية التراكمية الجديد وكيف يمكن تطبيقه، لذا تستعرض "الخليج 365" الخطوط العامة التي يسير عليها هذا النظام وإزالة الغموض والتساؤلات بشأن الثانوية التراكمية.

1-لن يتم تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الصف الثاني الثانوي، بل ستطبق علي طلاب الصف الأول فقط حين يتم اعتماد القرار.

2- لن يتم تطبيقها على طلاب المدارس الثانوية الدولية أي المدارس المحلية سواء أن كانت حكومية أو خاصة.

3-يعتمد النظام التراكمي على "التابلت" كعامل أساسي ورئيسي في التعلم من خلال المنصات التعليمية المتاحة عبره مثل "بنك المعرفة المصري".

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4-يؤدى الطالب فيها 4 امتحانات فى كل سنة بإجمالي 12 امتحان خلال الـ3 سنوات دراسية.

5-يحتسب مجموع الطالب فى الصفين الثانى والثالث الثانوى.

6-الصف الأول الثانوي مجرد عام تجريبي، لا يدخل ضمن درجات المجموع التراكمي.

7- يعتمد النظام التراكمي على حساب الدرجات لامتحانات الصفين "الثاني والثالث الثانوي" كما شرحنا سابقًا عن طريق حساب متوسط الدرجات. على سبيل المثال، إذا تمت ٤ امتحانات في مادة في الثاني الثانوي سوف نأخذ متوسط أعلى درجتين من الأربعة كي تكون درجات الطالب في هذه المادة في الثاني الثانوي (x2) ثم نكرر نفس المنهج في الثالث الثانوي لنحصل على متوسط جديد (x3) وبالتالي الدرجة النهائية في هذه المادة تكون (x2 + x3) ٢.

8-بخصوص طلاب الصف الأول الثانوي لا يعتمد امتحانات شهري يناير ومارس ٢٠١٩فهي تدريبية لا تحتسب درجاتها في النجاح والرسوب، لكن امتحانات شهري مايو ويونيو سيحاسب عليها الطالب إما بنجاحه أو رسوبه فقط إلى الصف الثاني الثانوي.

9-التشعب في الصف الثاني الثانوي سوف يكون إلى علمي وأدبي "فقط" لدفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ وما بعدها و"لا عودة" إلى نظام علمي علوم وعلمي رياضيات.

10- سوف تعد الوزارة حلولًا تقنية لخدمة طلاب المنازل والسجن من أجل امتحانات نهاية الترم والتي سوف تنعقد إلكترونيًا لهم كذلك.