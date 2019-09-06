شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق نهائيات أولمبياد شباب أطباء القلب: الفريق الفائز يحضر مؤتمر علمي كبير بأوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جمعية القلب المصرية، اليوم الجمعة، اولمبياد شباب اطباء القلب، والذي يتنافس فيه الاطباء من مختلف المستشفيات والمراكز على مستوي الجمهورية، وسيتم منح الفريق الفائز فرصة حضور مؤتمر علمي في أوروبا ليكتسب خبرات ومهارات جديدة من خلال هذا التجمع الاكبر لأطباء القلب على مستوى الشرق الأوسط.

وقال الدكتور مجدي عبدالحميد رئيس جمعية القلب المصرية واستاذ القلب بكلية طب قصر العيني، إن الجمعية تعتبر أقدم وأعرق الجمعيات الطبية العلمية في الشرق الاوسط وتقوم بدور ريادي في العملية التعليمية لرفع مستوى أطباء القلب في جميع انحاء الجمهورية وذلك عن طريق المؤتمرات التي تعقدها على مدار العام في القاهرة والمحافظات واهمها واكبرها مؤتمر كارديو ايچبت في نهاية فبراير من كل عام.

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وأضاف، ان هناك ورش عمل في مختلف تخصصات القلب والتي تجري في مقر الجمعية شهريا وتدريب الاطباء على اكتساب مهارة عمل القسطرة القلبية من خلال البرنامج التدريبي في مستشفى كوبري القبة العسكري بإشراف جمعية القلب المصرية والاكاديمية الطبية العسكرية ويشرف على هذا البرنامج العظيم لواء طبيب خالد شكري نائب رئيس الجمعية.

وأشار، أن المسابقات العلمية التي تجريها الجمعية بغرض تعليم شباب الاطباء الارشادات العلمية في مجال تشخيص وعلاج امراض القلب حسب توصيات الجمعية الاوربية لأمراض القلب وهذه المسابقات تجري على مدار العام بين الجامعات والمستشفيات المختلفة في مسابقة كارديواوليمبك وهذه المسابقات تساهم في المام اطباء القلب بأحدث وسائل التشخيص والعلاج الحديثة لأمراض القلب المختلفة.

وأكد الدكتور سلام شوقي استاذ القلب والاوعية الدموية، ان المسابقات التي تتم بين شباب اطباء القلب على مستوي الجمهورية هو منظور جديد انتهجته جمعية القلب المصرية، وللسنة الثانية على التوالي يتم اقامة هذه المسابقة، والهدف منها هم شباب اطباء القلب على مستوي جميع المحافظات من كافة الجامعات والمراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتأمين الصحي، لان هذه الفئة هم اكثر الأطباء الذين يتعاملون مع عدد كبير من المرضى، لانهم جميعا متواجدين بشكل دائم في وحدات الاستقبال والرعاية المركزة، واقسام القلب المنتشرة على مستوي الجمهورية .

وأشار، أن الاولمبياد الأخيرة التي تم اطلاقها تم فيها مناقشة مرض العصر الذي أصبح منتشر بشكل كبير، وهو مرض الشرايين التاجية، وما يتبعه من ازمات وجلطات، وناقشنا الارشادات الطبية الحديثة، الخاصة بعلاج قصور الشرايين التاجية الحادة، والمزمنة واختتم حديثه قائلا انه في النهاية المستفيد الاول من هذه المسابقات هو المريض لأنها تجعل الطبيب على دراية بكل ما هو جديد في هذا المجال والعلاج والتشخيص في امراض قصور الشرايين التاجية.