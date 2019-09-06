شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد منازل «حياة كريمة» بالفرافرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم بتفقد المنازل التي يتم رفع كفاءتها بقريه الخير والإنماء بمركز الفرافره ضمن مبادره رئيس الجمهورية ( حياه كريمه)، حيث تم إختيار عدد ٥ قري لتنفيذ المبادره وهي ( النهضه- عائشه عبدالرحمن- على بن أبى طالب- عمر بن الخطاب- الشيخ مرزوق).
وأشاد الزملوط بنماذج المنازل التي تم رفع كفاءتها بشكل متميز حيث تم تشطيبها بالكامل وجاهزه للتسكين، مؤكدا بأن الدوله تخطو خطوات سريعه لتنفيذ المبادره التي تهدف إلى توفير حياه كريمه للمواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وكذلك القرى والنجوع بالمناطق النائيه. بالاضافه إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمه لهم .
وأوضح الزملوط بأن عدد المنازل التي تم الانتهاء من تركيب سقف خشبي وخرسانه علويه فوق السقف هي ١٤٠ منزل كمرحله أولى، بالاضافه إلى تركيب أبواب ونوافذ وعمل محاره لعدد ٥٥ منزل منها.
وأشار أيضا بأنه تم اجراء مسح شامل لعدد ٥١٨ منزل بقريه الشيخ مرزوق وتم إختيار ٢٦٢ منزل ليكونوا ضمن المستهدف رفع كفاءته، مضيفا أيضا بأنه تم الانتهاء من إجراء مسح شامل لقريه عمر بن الخطاب بواقع ٦٠٠ منزل تم إختيار عدد ٣٨٠ منزل.
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