شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنيا» تحيل مديري 4 مدارس للتحقيق لإهمالهم الاستعداد للعام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التعليم في المنيا، اليوم الجمعة، مديري 4 مدارس للتحقيق، لإهمالهم في أعمال النظافة، وعدم تواجد أعضاء هيئة التدريس، استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

كان «عزب» أجرى جولة مفاجئة لمدارس إطسا بنين (1)، إطسا الإعدادية بنات، وأطسا بنين (2) الابتدائية، وقرر إحالة مديرى المدارس الثلاث للتحقيق لسوء حالتها والتراخي في تنفيذ التعليمات الخاصة بالاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومنها عدم الاهتمام بنظافة المدرسة وعدم الانضباط بدفاتر الحضور والانصراف، وعدم تواجد أعضاء هيئة التدريس.

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كما تفقد «عزب» مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة المنيا، وأحال مديرها للتحقيق لنفس الأسباب.

وفي مركز مطاي أحال الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة 3 رؤساء قرى للشؤون القانونية للتحقيق معهم، لتغاضيهم عن مخالفات المباني، إذ جاء قرار رئيس المدينة ضد المذكورين لعدم اتخاذهم الإجراءات الفورية لإزالة المباني المخالفة في مهدها، وعدم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح مسؤول بالوحدة المحلية أن رؤساء القرى الثلاث تغاضوا عن اتخاذ الإجراء اللازم ضد مبان مخالفة، ولم يتم إزالتها في المهد، وتركوا المخالفات حتى تم البناء، لذا تقرر فحص كافة أعمال الإدارة الهندسية للتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات للبناء على أراض زراعية أو أملاك دولة أو أملاك أهال بدون ترخيص، خاصة بعد صدور قانون التصالح الجديد وتفعيله.