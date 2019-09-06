شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعميق بحيرة البرلس وإقامة 3 قنوات إشعاعية لتنمية الثروة السمكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أعمال حملة إزالة التعديات على بحيرة البرلس، وضبط المخالفين، ومواجهة الصيد الجائر بها، والتى نفذتها بشرطة المسطحات المائية، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مدير الأمن، وبقيادة العميد محمد غالب، مدير إدارة المسطحات والبيئة.

وقال «طه»، إن حملات إزالة التعديات على البحيرة مستمرة بالتنسيق مع مديرية الأمن، ولن يتم السماح بممارسات الصيد المخالف على الإطلاق، وسيتم تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد وتزويده بالإمكانيات والأجهزة كافة، بالإضافة إلى تشغيل لانشين لقوات الأمن بتكلفة تتجاوز 4 ملايين جنيه، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى السابق، لحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء، فى ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون. وأضاف «طه»، أنه يتم استكمال تطهير وتعميق «البرلس» والانتهاء من إقامة 3 قنوات إشعاعية مع استكمال تطهير بوغاز البرلس، لضمان سهولة تدفق مياه البحر المتوسط من وإلى البحيرة عبر البوغاز لتنمية الثروة السمكية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنمية البحيرات كافة، وإزالة التعديات عليها - كأهم المصادر الطبيعية للأسماك.

وأسفرت جهود قسم مسطحات «سيدى سالم» عن إزالة العديد من المخالفات منها 40 علبة غزل بطول 4 آلاف متر تقريبًا، و35 جوبية صيد زريعة مخالفة.