شكرا لقرائتكم خبر عن 15 جهة حكومية وخاصة تبحث الاستفادة من الاتفاقيات الدولية لفتح أسواق للعمالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة شؤون الهجرة، أمس، اجتماعها الثانى برئاسة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحضور ممثلى وزارات التخطيط، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولى، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومى، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصندوق تطوير التعليم، والمقاولون العرب، واتحاد جمعيات المستثمرين والتى جاء تشكيلها فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 1090 لعام 2019، لدراسة ومراجعة كافة اتفاقيات الهجرة والعمالة للاستفادة من تطويعها فى تأهيل الشباب المصرى لمتطلبات أسواق العمل الخارجية.

وقالت «مكرم» إن الاجتماع فى غاية الأهمية للوقوف على أهم الأدوار والمتطلبات بكل جهة من الجهات المشاركة باللجنة مع وزارة الهجرة، لتنفيذ الأهداف الرئيسية التى شكلت على أساسها اللجنة، مشيرة إلى أن قرار تشكيل اللجنة يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف بالغ الأهمية، وما يلعبه من دور محورى يضاف إلى محاور التنمية التى تقوم على بناء العنصر البشرى وفقا للمعايير الدولية لأسواق العمل، حيث تعد مصر واحدة من أهم الدول التى يشكل أبناؤها بالخارج قوة كبيرة، لذا وجب علينا تضافر الجهود من أجل الاستفادة من كافة الجهود لدراسة احتياجات أسواق العمل المختلفة وتوفير فرص العمل اللائق وتأهيل الشباب فنيا ولغويا وسلوكيا، للالتحاق بتلك الفرص وفقا لآليات واضحة ومؤمنة.

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واستعرضت ما يتضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة والدور المخول لها والهدف منها، والقائم على تضافر كافة الجهود الحكومية ممثلة فى الجهات المعنية بملف الهجرة، ليصبح كل هذا الجهد تحت مظلة واحدة مختصة، تعمل على جمع ورصد كل البيانات والمعلومات التى تساعد دراسة ومراقبة سوق العمالة الخارجية، لتأهيل الشباب وفقا لمتطلبات هذه الأسواق بالشكل الذى يضمن خلق مزيد من فرص العمل الخارجية.

كما ناقشت مع ممثلى الوزارات عددًا من الاتفاقيات والمنح الخاصة بالهجرة والعمالة التى وقعتها مصر خلال السنوات الماضية، للوقوف على مدى تفعيل هذه الاتفاقيات للاستفادة من خلالها فى وضع آلية تنسيق مستدامة مع البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل العمالى والتمثيل التجارى والمنظمات الدولية، لمعرفة احتياجات هذه الأسواق المختلفة ومتطلباتها من التخصصات المختلفة، لتأهيل عمالة مدربة على أعلى مستوى تستطيع سد فراغات احتياج هذه الأسواق من مختلف التخصصات وفقا لمستويات الجودة والمهارة المطلوبة.

وأوضح ممثلو الوزارات أن اللجنة تعمل على وضع تصور كامل لطبيعة أنشطة تدريب العمالة المصرية فى شكلها الحالى، والاطلاع على الدراسات الدقيقة لاحتياجات أسواق العمالة المستهدفة والتى سيتم من خلالها توجيه جهود تدريب الخريجين والعمالة فى مكانها الصحيح، لاستعادة مكانتهم بأسواق العمل الخارجية، وتأكيدهم على أهمية هذا اللقاء الذى سيساعد على تضافر الجهود الحكومية فى هذا الملف.