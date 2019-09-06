شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء الأسنان» تختتم مؤتمرها الدولى الخامس بمشاركة 7 آلاف طبيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت النقابة العامة لأطباء الأسنان مؤتمرها الدولى في دورته الخامسة، EDSIC 2019، مساء الجمعة.

أكد الدكتور خالد الشريف، نقيب أطباء أسنان قنا، رئيس المؤتمر، أن آراء كافة الأطباء الذين شاركوا بحضور المؤتمر، كانت إيجابية، والشكاوى قليلة، مع وجود بعض الشكاوى البسيطة، لافتا إلى أن المؤتمر شهد إقبالا كبيرا من الأطباء للمشاركة به، وأنه في نهاية كل دورة للمؤتمر يتم تحديد ما يمكن إضافته وتقديمه للأطباء، في الدورات المقبلة، لإثراء الجوانب العلمية لديهم، موجها الشكر لكافة القائمين على المؤتمر، وكافة أعضاء البورد.

قال الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو بورد المؤتمر، إنه في اليوم الختامى للدورة الخامسة، حضر حوالى 7 آلاف طبيب أسنان للمعرض، للمحاضرات وورش العمل، واللايف شو، مؤكدا أنه مع استمرار انعقاد المؤتمر فإننا نثبت يوما بعد يوم أن مصر قادرة على أن تكون منارة للمؤتمرات العلمية على مستوى الشرق الأوسط، والعالم، مضيفا: نتمنى بمساعدة الدولة أن نجعل مصر نقطة التقاء للمؤتمرات كلها على مستوى العالم.

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وتابع بيومى، أن الكثير من الابتكارات لأطباء الأسنان المصريين بدأت تنتشر على مستوى العالم، وأصبحت مصر مشاركة في كل المؤتمرات العالمية بابتكارات مصرية، مؤكدا أن النقابة مستمرة في التدريب لكل الأطباء الشباب لتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين.

وأوضح الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان، أن عدد المشتركين زاد عن العام الماضى بحوالى ألف مشارك، نتيجة للفعاليات الجديدة التي شهدها المؤتمر خلال تلك الدورة، حيث حضر 30 طبيبا بالإدرزيك يوث، ومحاضرات عرض الحالات لايف، وتم استقبال 10 حالات لمرضى بها، لمناقشتهم وبحث طرق العلاج، بالإضافة إلى مناقشة مشكلة زيادة أعداد خريجى كليات طب الأسنان، وتنظيم لأول مرة محاضرات للأطفال بالتعاون مع مجموعة من الأطباء المتخصصين.

وأوضح الدكتور محمد علاء، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، المدير التنفيذى للمؤتمر، أنه بعد استطلاع آراء المشاركين في المحاضرات وورش العمل، والعروض الحية، جميعها أكدت أن جهد القائمين على المؤتمر واللجنة العلمية، كان في محله، مشيرا إلى أن المُحاضرين كانوا على مستوى عال جدا من التفاعل، لافتا إلى أن أحد أهم أهداف المؤتمر خلال هذا العام، كان تسليط الضوء والتسويق على الأطباء بالنسبة الأكبر، والطلاب بنسبة أقل، لتحقيق استفادة بشكل أكبر بالمحاضرات والورش العلمية بالنسبة للأطباء.

وقال الدكتور أشرف زعلوك، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو بورد المؤتمر، إن نحو أكثر من 350 طالبا وخريجا، موزعون على 5 لجان أساسية لتنظيم الحركة في المؤتمر، وإنهاء إجراءات التسجيل بالمؤتمر، وبالعلاقات العامة، والقاعات والمعرض، لتوفير سبل الراحة للأطباء بالمؤتمر.