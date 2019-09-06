شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: فوز 15 معسكرًا و178 طالبًا وطالبة بمسابقة المكتبات والمعسكرات لصيف 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة مسابقة المكتبات والمعسكرات المتميزة لصيف 2019.

وأوضحت الوزارة أن المسابقة تهدف إلى ممارسة الطلاب مجموعة من البرامج والهوايات المحببة إلى النفس بطريقة منظمة، وتحقيق مبدأ التآخي والتعاون والتعارف بين الطلاب المشاركين، وقضاء أوقات في أنشطة جماعية ممتعة ومفيدة، وتدريب الطلاب على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، وتنمية القدرات والملكات الإبداعية لدى التلاميذ والطلاب، وإثارة روح التنافس بين المترددين على المكتبات من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى تأكيد الدور الرائد للمكتبات المدرسية من خلال المساهمة في الأنشطة الصيفية.

وأشارت الوزارة إلى أنه في هذه المسابقة يتم تقسيم الجمهورية إلى 5 قطاعات، وتقوم كل مديرية مشاركة بترشيح أكثر المعسكرات الصيفية تميزًا وفقًا لأسس التقييم، وقد أسفرت النتيجة عن فوز 15 معسكرًا، و178 طالبًا وطالبة.