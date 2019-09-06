شكرا لقرائتكم خبر عن "س وج".. كل ما تريد معرفته عن غرامات تأخير حركة المترو على الأشخاص والشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن غرامات تأخير حركة قطارات خطوط المترو الثلاثة سواء كان المتسبب فى التأخير شخص أو شركة، وذلك فى شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى: كيف يتم حساب غرامة تأخير حركة المترو؟ كيف يتم حساب غرامة تأخير حركة المترو؟ يتم حساب قيمة غرامة تعطيل أو تأخير حركة المترو بالدقيقة. هل الغرامة المطبقة على جميع المخالفين مماثلة؟ هل الغرامة المطبقة على جميع المخالفين مماثلة؟ تختلف قيمة الغرامة من الفرد إلى الشركة، فتبلغ عن كل دقيقة تأخير 200 جنيه للفرد، و400 جنيه للشركة. Advertisements ما الهدف من توقيع هذه الغرامات؟ ما الهدف من توقيع هذه الغرامات؟ الهدف من هذه الغرامات تحقيق الردع تجاه تعطيل حركة المترو ومنع تكرار المخالفات المتسببة فى تأخير حركة المترو. الغرامات التى تطبق على التأخيرات الناتجة عن التعدى على حرم شريط المترو أو تمرير المرافق أسفل شريط المترو؟ الغرامات التى تطبق على التأخيرات الناتجة عن التعدى على حرم شريط المترو أو تمرير المرافق أسفل شريط المترو؟ نفس قيمة هذه الغرامات تطبق على التأخيرات أو التعطيل لحركة المترو الناتج عن تمرير المرافق أسفل شريط المترو. الغرامات التى تطبق على العبث بمعدات القطارات والمحطات بما يؤدى لتأخير الحركة؟ الغرامات التى تطبق على العبث بمعدات القطارات والمحطات بما يؤدى لتأخير الحركة؟ فى حالة العبث بمعدات المترو سواء قطاراته أو محطاته ويحدث تأخير للحركة يتم حساب غرامة التأخير بالدقيقة بجانب غرامة العبث بالمعدات وقدرها وقدرها 100 جنيه بالإضافة تحمل تكلفة إصلاح أضرار هذا العبث.

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