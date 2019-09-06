شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية 21 سبتمبر ولا نية للتأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأزهر الشريف ، بدء الدراسة 2019/2020 بقطاع المعاهد الأزهرية، ابتداء يوم السبت 21 من سبتمبر الجارى، ولا نية لتأجيل الدراسة.

جاء ذلك ردا على ما تردد من شائعات عن تأجيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، حيث شدد الأزهر الشريف ، على أن الدراسة فى موعدها المحدد سابقا بدون أى تأجيل.