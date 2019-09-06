شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يستعرضون إنجازات الرئيس.. وهاشتاج "معاك يا سيسى" يتصدر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "معاك يا سيسى"، مؤشرات التريند على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث عرض المغردين إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى والمشروعات الضخمة التى افتتحها خلال الفترة الماضية. وأكد المغردون خلال الهاشتاج، أن الرئيس السيسى يبذل جهود ضخمة من أجل نهضة البلاد، كما أنه تمكن من إعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية. وقال مغردون خلال الهاشتاج: معاك ياسيسي هنعلي صوت البناء والتعمير وهنعلي صوت المحبة والسلام رغم أنف كل حاقد وخاين. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصريون يستعرضون إنجازات الرئيس.. وهاشتاج "معاك يا سيسى" يتصدر تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.