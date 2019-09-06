شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء 90 وزيرا ومفتيا وعالما يحضرون مؤتمر مصر عن فقه بناء الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت وزارة الأوقاف، ترتيباتها الأولية، لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لها، رقم 30، والمقام بفندق جراند حياة، منتصف الشهر الجارى على مدى يومين، ويسبقه مؤتمر تحضيرى لإعلان التفاصيل.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان "فقه بناء الدول ... رؤية فقهية عصرية"، برعاية رئاسة الجمهورية، وافتتاح رئيس الوزراء بحضوره أو الإنابة، ورئاسة وزير الأوقاف وأمانة الدكتور أحمد عجيبة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويتضمن برنامج العمل، جلسات يومى 15 و16، وبرنامج زيارات للمزارات الدينية والسياحية وجوله بنهر النيل، وعشاء عمل أعلى فندق جراند حياة، وترتيب زيارات للمؤسسات الدينية، ولقاءات منفردة للوزير مع الضيوف لترتيب التعاون المشترك.

ويحضر عدد من الوزراء والشخصيات البارزة بدولها، وعددها 60 وزير ومفتى، هم: الدكتور أحمد زاهر وزير الشئون الإسلامية المالديف، والدكتور أحمد زبين عطية وزير الأوقاف والإرشاد اليمن، و محمد هاشم عبد الحليم وزير البريد والشئون الدينية سيريلانكا، و نور الحق قادري وزير الشئون الدينية باكستان، و الدكتور عبد الله معتوق المعتوق الوزير السابق رئيس الهيئة الخيرية العالمية الإسلامية ومستشار بالديوان الأميرى ووزير الأوقاف الأسبق الكويت، و الدكتور محمود صدقى الهباش مستشار الرئيس للشئون الدينية وقاضي القضاة ووزير الأوقاف الأسبق فلسطين، و الدكتورة سميرة بن رجب المبعوث الخاص للديوان الملكي البحرينى و الدكتور عبد الله بن صالح العبيد رئيس رابطة مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وزير التعليم السابق بالسعودية الإيسيسكو.

وبالنسبة للمفتـــون ونوابهــم ورؤساء وأمناء المجامع الفقهية، يحضر الشيخ الدكتور محمد شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، والشيخ ذو الكفلبن محمد البكري مفتي ماليزيا، و أسد الله موالي مفتي زامبيا، و الشيخ توماس ميشكيفتش مفتي بولندا ورئيس الاتحاد الإسلامي بولندا، و الشيخ سالم إبراهيم مختار مفتي إريتريا، والدكتور عزيز حسانوفيتش مفتي كورواتيا، الدكتور عبد السلام داود محمد العبادي أمين مجمع الفقه بجدة السعودية، و الشيخ عبد الرحيم محمد إبراهيم رئيس مجمع الفقه بالسودان، والشيخ إبراهيم خليل عوض الله نائب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، و الشيخ برعلى مأمون برعلى، نيابة عن المفتى العام د. مصطفى حجى نائب المفتى العام بدار الإفتاء العام للمسلمين فى بلغاريا، ومصطفى سيرتش المفتي العام للبوسنة سابقًا.

وبالنسبة لرؤساء المجالس الإسلامية الأعلى بالبلدان المختلفة يحضر السفير الدكتور يوسف عبد الرحمن نزيبو رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا، و الشيخ عمرو معلم جبريل رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالكاميرون، و الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتشاد، و الشيخ أمين الدين محمد إبراهيم رئيس المجلس الإسلامي بموزمبيق، و بويار سباهيو رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية، و الشيخ نزور يرلغا جواب أبو بكر قاضي المسلمين ورئيس مجلس علماء المسلمين بوروندي، والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية البحرين، و الشيخ محمد طه جالو رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سيراليون، و علي بن السيد عبد الرحمن آل هاشم مستشار الشئون القضائية والدينية الإمارات.

Advertisements

وبالنسبة لرؤساء المنظمات والمؤسسات والهيئات ووكلاء الوزارات وأمناء الفتوى

يحضر الدكتور جمال سند السويدى مدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإسلامية، والدكتور محمد البشارى أمين عام المؤتمر الإسلامى الأوروبى والفيدرالية العامة لمسلمى فرنسا، و شفيق الرحمن عبد الله الرئيس العام للمركز الإسلامي أستراليا، والشيخ سعيد عبد الله رفقي ( نيابة عن الشيخ شريف طاهر مفتي الجمهورية ) الأمين العام لدار الإفتاء جمهورية القمر المتحدة، والشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى والمجلس الإسلامي الأعلى أستراليا، و الدكتور حسان موسى أمين عام الوقف السويدي للتواصل والحوار السويد، والشيخ عكية قورح فاتح الأمين التنفيذي للمجلس الأعلى الإسلامي جيبوتي، و اشفاق حسين قدري رئيس هيئة تنظيم علماء المسلمين بالهند، و ونغ شولي نائب رئيس الجمعية الإسلامية الصينية الصين، والشيخ صادق العثماني، مدير الشئون الإسلامية لاتحاد المؤسسات الإسلامية البرازيل، و الدكتور أحمد سالم باهمام الأمين العام لرابطة اللغة العربية للناطفين بغيرها السعودية، ومحمد صلاح الدين المستاوي الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى تونس، و سيد محمد عبد الرزاق السيد إبراهيم عبد الرزاق الطبطبائي رئيس لجنة الافتاء للأحوال الشخصيةالكويت، وعبد الله فدعق مؤسس ورئيس مكتب عبد الله فدعق للاستشارات – المملكة العربية السعودية، و الدكتور عبد الحميد متولي رئيس مجلس الأئمة في البرازيل.

وبالنسبة للشخصيات العامة، يحضر آدم يونس شيخ ابراهيم مستشار رئيس المجلس الإسلامي بكينيا، والدكتور سالم بن هلال الخروصي مستشار الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشئون الدينية سلطنة عمان، و محمد بن سالم باهمام مستشار المنظمة العالمية للتنمية السعودية، والشيخ جمعة سعيد علي مستشار الرئيس للشئون الدينية جنوب السودان، والدكتور محمد جمال حسن ابو الهنود مستشار وزير الاوقاف والشئون الدينية فلسطين‏، والدكتور مهند خورشيد عميد معهد الدراسات الإسلامية – جامعة مونيستر الألمانية، وأرمان إساغالييف سفير كازاخستان بالقاهرة كازاخستان، و د. أحمد عبد السلام أستاذ التاريخ الإسلامي وتاريخ التشريع في المجتمعات الإسلامية بجامعة مونستر الألمانية، و الدكتور محمد بن أحمد الصالح عضو المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السعودية، و الشيخ محمد يوسف إسماعيل إمام المسجد الكبير زيمبابوي، و طارق غالب القرشي وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمن والدكتور أحمد علي المرزوقي نائب المدير العام لقطاع البحث العلمي الإمارات، و الشيخ أحمد حسن بنجورا نائب مدير التعليم ومدير قسم التعليم العربي والإسلامي سيراليون، و الدكتور عبد الله الشيعاني إعلامي برابطة العالم الإسلامي السعودية، و محمد حسين الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية فى البرازيل، و نصـــــرت رمضـــــان

مدير عام الجمعية الثقافية الخيرية( مجموعة آرت ) جمهورية مقدونيا، و قاسم جعفر المتحدث الخاص لمفتى ومدير إدارة التنفيذ للجمعية الإسلامية البروندية، و الدكتور موسى عمروالمنسق العام لمجلس الأئمة والشخصيات المسلمة بالكاميرون، و الشيخ ياسر بن إبراهيم الجلاهمة الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية البحرين، و خالد قبوط (ممثل جمعية الشباب المسلم في أستراليا، و الإعلامي حازم عبده ببرامج الوفود الإعلامية باتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي السعودية، و أوتبينوف ناوريزي رئيس قسم بالإدارة الدينية كازاخستان، و ميرزاجيلد ييف بايبيت رئيس قسم بالإدارة الدينية كازاخستان، و الشيخ فيصل محمد أحمد العمودي كينيا، و الدكتور الشيخ محسن بن موسى الحسني كبير مستشاري الاتحاد البرازيل، وعبد الله هان جينغ تشونغ مترجم مكتب العلاقات الخارجية الصين، و السفير عبد الوهاب عيدروس مستشار مفتي جمهورية القمر المتحدة جمهورية القمر المتحدة، و الدكتور أحمد محمد المليباري أستاذ الأدب المقارن واللغة والترجمة بين العربية والإنجليزية في جامعة نونتجام بريطانيا والدكتورة فوز محمد الصالح السعودية وأولي نسيكاليشي مساعد السيد بوبار سباهيو ألبانيا و جواد سعدي فلسطين و خالد إسماعيل المفتي الديني بلبنان والدكتور عبد الحي السملالي باحث في الرياضيات وابستومولوجيا العلوم الإنسانية فرنسا ومردة جاسم محمد الحوض البحرين والشيخ إدريس باتيل مدير مجموعة مدارس الهداية الإسلامية الكنغو الديمقراطية والشيخ الياس غانييف السكرتير العلمي لمجلس علماء الإدارة الدينية روسيا الاتحادية والشيخ روسلان نوفيكوف إمام وخطيب مسجد المدينة شيولكوفا بمقاطعة موسكو والشيخ محمّد اكبر هزازوي رئيس معهد دار العلوم بريتويا جنوب أفريقيا وعبد الباسط قادري باحث ديني باكستان و عبد المالك مترجم باكستان ومحمد كليم مسؤول المراسم الدينية للوزير باكستان والدكتور إكرام الحق الأزهري إمام وخطيب قصر الرئاسة الباكستانية و الدكتور الحافظ زبير حسن أستاذ الحديث النبوي الشريف والفقه المقارن بجامعة الأشرافية ومدير معهد أم القرى باكستان وحسن إدريس الحمادي الإمارات وسعيد محمد الكويتي الإمارات والشيخ رشيد ماتريا إمام مسجد الفلاح زيمبابوي.

وقال مصدر مطلع لـ " الخليج 365 " إن وزارة الأوقاف تستضيف قادة ومنظمات دولية فى أكبر سجل إفتائى لدعم بنية الدول فى مواجهة صراع القوميات والمذهبيات والجماعات ، مضيفا ، نحن واحد فى مواجهة عدو واحد لدعم حياة الإنسان والإنسانية مع اختلاف الدين، مؤكدا أن المنظمات الدولية حاضرة بقوة كونها هى الأقدر على صياغة وبلورة حاجات الإنسانية، ونحن نتعاون معها لتعزيز الوسطية فى مواجهة محاولات بائسة لإشعال الوقف.