شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 18 عاماً.. الدكتورة رانيا المشاط تعلن معايير جديدة لتصنيف الفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد يوم الإثنين المقبل، حدثين فارقين فى تاريخ السياحة المصرية، وهما إعلان وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية، بعد تحديثها لأول مرة منذ عام 2006، وذلك لمواكبة المعايير الدولية، وتم صياغة تلك المعايير بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، مما يعد أحد أهم ركائز محور تطوير البنية التحتية والاستثمار ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.

وتحت رعاية وبحضور رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، تنظم وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، صباح يوم الاثنين، مؤتمراً للإعلان عن تلك المعايير، وفى مساء ذات اليوم، تنظم وزارة السياحة مؤتمراً للإعلان عن الشراكات الدولية للترويج والتسويق، وذلك فى إطار تنوع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لجمهورية مصر العربية، أحد أهم المحاور التى يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، وذلك لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية.

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وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ، إن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى وجد فى إعلان المعاييرالجديدة لتصنيف الفنادق المصرية بعد تحديثها لأول مرة منذ عام 2006 لمواكبة المعايير الدولية،دليلا على دعم الحكومة لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذى تم تدشينه فى نوفمبر 2018 للانطلاق بالسياحة المصرية إلى آفاق جديدة.

ولجأت وزارة السياحة مؤخرا إلى تنويع مصادر الترويج حيث عقدت شراكة مع شبكة CNN الأمريكية والتى أذاعت عدد من الأفلام للترويج للسياحة فى مدينة العلمين ودرب البحر الأحمر وغيرها من المقاصد السياحية، وكذلك استعانت الوزارة بالمدونيين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى لزيارة المقاصد المصرية والترويج لها عبر صفحاتهم، وهى الوسائل التى أحدثت رواجا كبيرا للسياحة المصرية خلال الفترة الأخيرة.