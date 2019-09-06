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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعرض خطة الانتقال للعاصمة الإدارية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة تستعرض خطة الانتقال للعاصمة الإدارية.. 34 مبنى وزاريا ودليلاً استرشادياً لتحديد دور كل جهة فى عملية الانتقال.. ومؤشرات لقياس الأداء.
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ـ الحكومة تستعرض خطة الانتقال للعاصمة الإدارية.. 34 مبنى وزاريا ودليلاً استرشادياً لتحديد دور كل جهة فى عملية الانتقال.. ومؤشرات لقياس الأداء
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