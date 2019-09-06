شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد نقابة المهندسين يبحث فرص الاستعانة بالمهندسين المصريين فى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثانى للمؤتمر الدولى المقام بدولة تنزانيا، برعاية ثلاث هيئات هندسية تنزانية حضور كبير للوفد المصري الذي اوفدته نقابة المهندسين المصرية، برئاسة المهندس محمد ناصر عضو المجلس الأعلى ورئيس المكتب الفني بالنقابة ‘‘ممثلاً عن مهندس هانى ضاحى النقيب العام لمهندسى مصر، والمهندس أحمد هشام مقرر لجنة العلاقات الخارجية والشوون الافريقية بنقابة المهندسين، والمهندس احمد باشا عضو لجنة العلاقات الخارجية والشؤون الأفريقية ممثلاً عن شباب المهندسين بالوفد.

شهدت فعاليات المؤتمر حضور رئيس الجمهورية التنزانية ‘‘جون بومبيه ماغوفولي‘‘ وعدد من الوزراء ورؤساء هيئات تسجيل المهندسين والمعماريين والمساحين.

وقد أشار المهندس أحمد هشام مقرر لجنة العلاقات الخارجية والشؤون الأفريقية إلى أن المؤتمر المنعقد فى الفترة من 4 الى 7 سبتمبر الجاري يقام برعاية ثلاث هيئات هندسية وهى: هيئة تسجيل المهندسين التنزانيين والتى وقعت نقابة المهندسين المصريه معها اتفاقية تعاون فى 7 سبتمبر 2017 بددوما العاصمة الجديدة لتنزانيا، لافتا ان النقابة المصرية قامت بتفعيل الاتفاقية ودربت 20 مهندس كهرباء تنزانى حديث التخرج لمدة شهر.

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وأضاف: والراعى الثانى هو هيئة تسجيل المقاولون التنزانيين، والتى ستشارك نقابة المهندسين المصرية فى تنظيم زيارتهم لمصر فى اكتوبر القادم ومن ضمنها بحث فرص الاستعانة بالمهندسين المصريين فى أعمالهم فى تنزانيا وكذلك التعاون مع المقاولون المهندسين المصريين وشركات المقاولات الهندسية المصرية فى أعمال التشييد والبناء فى تنزانيا، وثالث الرعاة هي هيئة تسجيل المعماريين والمساحين التنزانيين.

وتابع هشام: أن الوفد المصرى برئاسة المهندس محمد ناصر سيلتقى، مع ممثلى الهيئات الثلاث وفى مقدمته باتريك باروزى وشاجو اول مهندسة تنزانيه متخرجة من كلية هندسة تنزانيا، لمناقشة عدة نقاط أهمها: زيارة 20 مهندس استشارى تنزانى لمصر و10 مسئول فى مؤسسات الدولة التنزانية، "الموانىء والمطارات- الكهرباء- الطرق- البترول والغاز"، والتعرف على رئيسة هيئة تسجيل المقاولون التنزانيين) لبحث سبل التعاون وإمكانية توقيع بروتوكول تعاون يوقع فى القاهرة اثناء زيارتهم لمصر. والتعرف باعضاء الوفد القادم لمصر.